Zakat : vers le paiement électronique avec Algérie Poste

Une réunion de coordination s’est tenue ce jeudi entre le Bureau national des waqfs et de la zakat et la direction d’Algérie Poste, en vue de promouvoir les moyens de paiement électroniques pour faciliter le versement de la zakat à l’échelle nationale.

Dans le cadre de sa stratégie de numérisation et de modernisation des services religieux et sociaux, le Bureau national des waqfs et de la zakat, dirigé par le Dr Youssef Azouza, a tenu ce jeudi une réunion de travail avec une délégation d’Algérie Poste, conduite par Ali Redha Sabar, directeur de la monétique.

Selon un communiqué officiel du Bureau, cette rencontre visait à renforcer les mécanismes de paiement électronique liés à la zakat, notamment à travers :

L’intégration de l’application mobile BaridiMob dans le parcours de don numérique,

La mise en valeur du portail web officiel du Bureau pour permettre des paiements en ligne sécurisés,

L’installation de terminaux de paiement électronique (TPE) au sein des directions locales des affaires religieuses.

Ce partenariat vise à faciliter les contributions des citoyens, sécuriser les transactions, réduire l’usage du cash et accompagner les mutations numériques de la société.

Une zakat plus accessible, plus transparente

La démarche s’inscrit également dans une logique de transparence, de traçabilité et d’élargissement de l’assiette de collecte. En facilitant le versement de la zakat via des moyens modernes, l’État espère mobiliser davantage de fidèles et de bienfaiteurs, tout en assurant un suivi rigoureux des fonds collectés et redistribués.

Cette réforme s’accompagne également d’actions de sensibilisation auprès des mosquées, des associations caritatives et du grand public, afin de réconcilier valeurs religieuses et outils numériques, et de garantir à chaque donateur un acte de solidarité simple, sécurisé et traçable.

Le ministère entend ainsi ancrer la zakat dans une logique de service public numérique, à la croisée de la foi, de la citoyenneté et de l’innovation.

BaridiMob : la digitalisation au cœur du dispositif

Au centre de cette réforme, figure l’application BaridiMob, développée par Algérie Poste, qui permet aux utilisateurs de :

Effectuer un virement directement au compte dédié à la zakat,

Suivre leurs transactions,

Bénéficier d’un service disponible 24h/24.

Par ailleurs, le site web officiel du Bureau de la zakat offrira désormais une interface ergonomique et sécurisée pour les dons, avec possibilité d’impression de reçus et d’enregistrement des preuves de paiement.

Les TPE (Terminaux de Paiement Électronique) seront progressivement déployés dans les mosquées principales, les bureaux régionaux des affaires religieuses et les établissements partenaires, permettant ainsi des paiements sur place, sans espèces.

Ce virage vers la monétique et les services digitaux s’inscrit dans la volonté plus large de l’État algérien de numériser les services publics et de réduire la dépendance au cash, tout en renforçant la confiance du citoyen dans les circuits officiels de solidarité.