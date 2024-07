Zakat en Algérie 1446 / 2024 : nissab, prix de l’or, méthode de calcul

La valeur du seuil de la Zakat pour l’année hidjri 1445 a été fixée à 1.105.000 dinars algériens, selon une annonce faite par le ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs ce lundi, dans un communiqué.

Selon le communiqué du ministère, le prix du gramme d’or de 18 carats a été fixé à 13.000 DZD au début de cette nouvelle année hidjri 1446.

Le ministère a précisé qu’il est obligatoire de verser un quart du dixième, soit 2,5 %, de toute somme atteignant le seuil de la zakat et ayant été détenue pendant une année lunaire complète, que ce soit en argent liquide ou en biens commerciaux et marchandises évalués au prix du marché le jour de la zakat.

Il a également mis à la disposition des citoyens les comptes CCP de wilaya de l’Office national des wakfs et de la zakat pour le paiement direct de leur zakat, ainsi que la possibilité d’utiliser la technologie de transfert électronique via le service Baridi Mob pour assurer sa collecte et sa distribution aux bénéficiaires.

Les étapes essentielles pour calculer la zakat

Pour assurer une gestion efficace de la Zakat, voici les principaux éléments à considérer :

Déterminez votre seuil de Zakat (nissab) : En général, cela équivaut à 85 grammes d’or pur. Vous pouvez convertir ce poids en fonction du prix actuel de l’or pour obtenir sa valeur monétaire.

Évaluez vos actifs financiers : Incluez l'argent liquide, les économies, les investissements, les stocks, et tout autre bien de valeur que vous possédez depuis une année lunaire complète.

Calculez la valeur totale de vos actifs : Additionnez la valeur de tous les actifs financiers que vous avez.

Appliquez le taux de zakat : Le taux standard est de 2,5 % de la valeur totale des actifs qui atteignent ou dépassent le seuil de la Zakat (nissab).

Payez votre zakat : Une fois que vous avez calculé le montant dû, versez-le aux bénéficiaires éligibles selon les directives religieuses appropriées.

Chaque région peut avoir des règles spécifiques sur la manière de calculer et de payer la Zakat, donc il est souvent recommandé de consulter un expert ou une autorité religieuse pour des conseils précis.