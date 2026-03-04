Zakat El-Fitr 2026 : hausse du montant en Algérie, découvrez la nouvelle valeur

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé que le montant de la Zakat el-Fitr pour l’année 2026, correspondant à 1447 de l’Hégire, a été fixé à 170 dinars algériens. Ce montant enregistre une légère hausse de 20 dinars par rapport à l’année précédente, où il avait été établi à 150 dinars.

Dans un communiqué rendu public ce 4 mars 2026, le département ministériel a précisé que cette décision a été prise après consultation de la Commission de la Fatwa. Il a ainsi appelé les citoyens à s’acquitter de cette obligation religieuse, dont la valeur a été déterminée sur la base du prix moyen d’un saâ — soit environ deux kilogrammes — de la denrée alimentaire de base la plus consommée dans le pays.

🟢 À LIRE AUSSI : Selon Bonatiro, les Algériens fêteront l’Aïd El-Fitr en ce jour

Le ministère a, par ailleurs, instruit les imams, en coordination avec les comités de Zakat des mosquées à travers le territoire national, d’entamer la collecte à partir de la mi-Ramadan. Toutefois, la distribution aux bénéficiaires devra intervenir un ou deux jours avant la célébration de l’Aïd el-Fitr, afin de permettre aux familles nécessiteuses de subvenir à leurs besoins à l’occasion de cette fête.

Importance de la Zakat el-Fitr

Le communiqué rappelle que la Zakat el-Fitr constitue une obligation pour tout musulman, homme ou femme, jeune ou âgé, disposant de ressources dépassant ses besoins essentiels pour la journée de l’Aïd. Chaque chef de famille est tenu de verser cette aumône pour lui-même ainsi que pour les personnes à sa charge.

Enfin, le ministère a souligné la possibilité de s’acquitter de la Zakat el-Fitr en espèces, en s’appuyant sur les avis de plusieurs compagnons du Prophète (paix et salut sur lui) ainsi que sur les positions des écoles malikite et hanafite. Cette option est également soutenue par de nombreux érudits algériens et d’autres savants, qui considèrent que le versement en numéraire répond davantage aux besoins des personnes démunies et s’avère plus adapté à leur situation.

🟢 À LIRE AUSSI : Domestic Airlines étend son réseau : plusieurs nouvelles liaisons annoncées

Avis religieux et historique sur la Zakat el-Fitr

« Parmi les compagnons du Prophète (que Dieu les agrée), Omar ibn al-Khattab et Muadh ibn Jabal ont permis l’acquittement de la Zakat el-Fitr en espèces. Cette opinion a également été soutenue par des figures telles qu’Omar ibn Abdulaziz et Tawous parmi les Tabi’ine (successeurs des compagnons). Elle est également rapportée comme étant l’avis d’Ashhab et Ibn al-Qasim, ainsi que le choix d’al-Lakhmi parmi les malikites. C’est aussi le positionnement de l’école hanafite, de Sufyan al-Thawri, de l’imam al-Bukhari, et de Ibn Taymiyyah. », lit-on dans le communiqué.

« Les savants algériens ont également émis des fatwas en ce sens, considérant que le paiement en espèces est plus bénéfique et plus adapté aux pauvres. En effet, la Zakat el-Fitr a été instituée pour subvenir aux besoins des nécessiteux lors de l’Aïd, un objectif qui ne peut être pleinement atteint qu’en donnant une valeur monétaire. », a rappelé le ministère.

🟢 À LIRE AUSSI : Djamaa El Djazair ouvre des visites nocturnes au public pendant le Ramadan