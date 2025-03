Zakat El-Fitr 2025 : le montant fixé en Algérie

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a fixé la valeur de la Zakat el-Fitr pour cette année 2025 (1446 de l’Hégire) à 150 DA. Les imams ont été invités à commencer la collecte à partir de la mi-Ramadan.

Dans un communiqué publié hier soir, le ministère a indiqué qu’après consultation de la Commission de la Fatwa il a été décidé d’encourager les citoyens à s’acquitter de la Zakat el-Fitr pour cette année, estimée à 150 DA.

Cette somme correspond à la valeur moyenne d’un saâ (environ 2 kg) de l’aliment de base le plus consommé dans le pays.

Le ministère a également chargé les imams, en collaboration avec les comités de Zakat des mosquées à travers le pays, de commencer la collecte à partir de la mi-Ramadan. Cependant, la distribution aux bénéficiaires ne devra se faire qu’un ou deux jours avant l’Aïd el-Fitr.

Il a été rappelé que la Zakat el-Fitr est une obligation pour chaque musulman, homme ou femme, jeune ou âgé, riche ou pauvre. Chaque personne responsable doit s’acquitter de cette aumône pour elle-même et pour toute personne à sa charge, à condition qu’elle dispose de ressources excédant ses besoins essentiels pour la journée.

Le ministère a également souligné dans son communiqué la possibilité de s’acquitter de la Zakat el-Fitr en espèces, conformément à l’avis de plusieurs compagnons du Prophète (SAWS) et des écoles malikite et hanafite.

Cette position a également été soutenue par des érudits algériens et d’autres qui estiment que le paiement en espèces est plus bénéfique et plus adapté aux pauvres.

« Parmi les compagnons du Prophète (que Dieu les agrée), Omar ibn al-Khattab et Muadh ibn Jabal ont permis l’acquittement de la Zakat el-Fitr en espèces. Cette opinion a également été soutenue par des figures telles qu’Omar ibn Abdulaziz et Tawous parmi les Tabi’ine (successeurs des compagnons). Elle est également rapportée comme étant l’avis d’Ashhab et Ibn al-Qasim, ainsi que le choix d’al-Lakhmi parmi les malikites. C’est aussi le positionnement de l’école hanafite, de Sufyan al-Thawri, de l’imam al-Bukhari, et de Ibn Taymiyyah. », lit-on dans le communiqué.

« Les savants algériens ont également émis des fatwas en ce sens, considérant que le paiement en espèces est plus bénéfique et plus adapté aux pauvres. En effet, la Zakat el-Fitr a été instituée pour subvenir aux besoins des nécessiteurs lors de l’Aïd, un objectif qui ne peut être pleinement atteint qu’en donnant une valeur monétaire. », a rappelé le ministère.