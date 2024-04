Zakat El-Fitr 2024 : mobilisation en Algérie en soutien à Gaza

Dans un élan de solidarité sans précédent, l’Association El Baraka en Algérie se mobilise activement pour soutenir les Palestiniens de Gaza, confrontés à une situation humanitaire des plus critiques. Cette fois, l’organisation caritative a lancé une campagne spécifique pour la collecte de la Zakat al-Fitr, un pilier de l’islam visant à purifier les jeûneurs du mois de Ramadan par un geste de charité envers les plus démunis.

Cheikh Ahmed Ibrahimi, président de l’Association El Baraka, a lancé un vibrant appel aux Algériens, les encourageant à orienter leur Zakat al-Fitr vers les habitants de Gaza.

« Face à cette grande épreuve traversée par nos frères à Gaza, nous disons : versez la Zakat al-Fitr pour sauver les vies de nos frères à Gaza, » a-t-il déclaré sur sa page officielle.

Il a donc souligné l’urgence de la situation due à la famine, aux meurtres et au déplacement forcé que subissent les Gazaouis.

La campagne de collecte initiée par l’Association vise à rassembler les fonds nécessaires pour venir en aide de manière concrète aux habitants de Gaza. Pour cette année, le montant de la Zakat al-Fitr a été fixé à 150 DA par personne, équivalent à la valeur de deux kilogrammes de blé, reflétant ainsi une part importante de l’alimentation quotidienne en Algérie.

Un dispositif national de collecte et de distribution

Le ministère des Affaires religieuses a pris des mesures pour faciliter la collecte et la distribution efficace de la Zakat al-Fitr. En effet, les imams à travers le pays ont été chargés de coopérer étroitement avec les comités de Zakat présents dans les mosquées pour débuter la collecte dès la mi-Ramadan. Cette initiative vise à s’assurer que la Zakat soit distribuée aux bénéficiaires un ou deux jours avant l’Aïd al-Fitr, dans le respect des préceptes islamiques.

🟢 À LIRE AUSSI : Zakat El-Fitr 2024 : les montants fixés en Algérie et en France



Le ministère rappelle que la Zakat al-Fitr est un devoir religieux incombant à chaque musulman, quels que soient son âge, son sexe, sa condition sociale ou sa richesse. Elle doit être acquittée par l’individu pour lui-même ainsi que pour ceux dont il a la charge, à condition qu’il dispose d’un excédent par rapport à ses besoins essentiels.

Cette mobilisation nationale en faveur des Palestiniens de Gaza témoigne de l’esprit de solidarité qui anime la société algérienne, en particulier pendant le mois sacré du Ramadan. Elle reflète également l’engagement des Algériens envers les causes humanitaires et leur volonté de soutenir les populations en détresse, en l’occurrence les habitants de Gaza, à travers des gestes concrets de générosité et de partage.