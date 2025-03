Zakat al-Fitr 2025 – France : la Grande Mosquée de Paris annonce le montant de l’aumône

En cette période de Ramadan, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-eddine Hafiz, a publié un communiqué précisant le montant de la Zakat al-Fitr pour l’année 1446/H-2025.

Le montant de cette aumône obligatoire, destinée aux personnes dans le besoin, est fixé à 7 euros par personne à charge. Quant à la Fidyah, qui concerne les personnes dans l’incapacité de jeûner pour des raisons valables, son montant est de 5 euros minimum par jour de compensation.

Ainsi, l’aumône de la Zakat al-Fitr doit être versée aux nécessiteux avant la prière de l’Aïd al-Fitr. Selon l’école Hanafite, elle peut être versée dès le premier jour du Ramadan, tandis que l’école Malékite préconise de l’effectuer à partir du 26ᵉ jour.

Pour s’acquitter de cette obligation, plusieurs moyens sont mis à disposition des fidèles :

Un don en ligne via la plateforme HelloAsso (lien officiel)

Un virement bancaire sur le compte de la Société des Habous et Lieux Saints de l’Islam

Un paiement en espèces ou par chèque à la Grande Mosquée de Paris

Un dépôt dans les caisses mises à disposition à l’entrée de la mosquée

Date de l’Aïd el-Fitr et fin du Ramadan

Le mois du Ramadan s’achèvera cette année le samedi 29 mars 2025, date confirmée par la Nuit du doute, organisée le même jour. L’Aïd el-Fitr, qui marque la fin de ce mois sacré, sera célébré le dimanche 30 mars 2025.

Le Conseil théologique musulman de France (CTMF) a également confirmé cette date en se basant sur les calculs astronomiques. La conjonction lunaire se produira le samedi 29 mars à 11h58 (heure de Paris), ce qui marque le début du mois de Chawwâl le lendemain.

L’Aïd el-Fitr est un moment de réjouissance pour la communauté musulmane après un mois de jeûne, de prières et de dévotion. Il est marqué par une prière collective, la Salat el-Eid, qui peut être effectuée en mosquée ou en plein air. La Grande Mosquée de Paris organisera cette prière le dimanche 30 mars à 7h30.

Traditionnellement, l’Aïd est aussi l’occasion de s’acquitter de la Zakat al-Fitr, une aumône permettant aux plus démunis de célébrer dignement cette fête. Son montant est généralement fixé en fonction des besoins alimentaires de base et varie selon les instances religieuses.

Enfin, au-delà de la dimension spirituelle, l’Aïd el-Fitr est un moment de partage, de rassemblement familial et de convivialité, marqué par des repas festifs et des échanges de vœux de paix et de prospérité