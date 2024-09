Yutong : Voici les 4 nouveaux bus de luxe qui vont révolutionner le transport en commun en Algérie

Le géant chinois de la fabrication de bus, Yutong, a marqué une nouvelle étape dans la modernisation du transport public en Algérie en dévoilant ses derniers modèles lors d’un événement haut en couleur à l’hôtel Sheraton d’Alger.

Ces nouveaux bus, conçus pour répondre aux besoins spécifiques du marché algérien, promettent d’offrir un confort, une sécurité et une efficacité énergétique sans précédent.

Quatre nouveaux modèles viennent enrichir la gamme Yutong et s’adapter à tous les types de trajets :

Le C12PRO,

Le ZK6126HG,

Le D7,

Le C9.

Yutong C12PRO : Le haut de gamme réinventé

Le C12PRO repousse les limites de la robustesse et de la durabilité. Sa garantie de 10 ans contre la corrosion, couplée à sa structure renforcée et à son carter d’essieu robuste, en fait un véhicule conçu pour résister aux conditions les plus exigeantes.

À bord, jusqu’à 51 passagers peuvent voyager confortablement grâce à un intérieur ergonomique doté de sièges à mémoire de forme et d’un volant multifonction.

La sécurité est également au cœur de ses préoccupations, avec une structure à absorption d’énergie, un capot anti-incendie et un système d’extinction automatique.

Yutong ZK6126HG : La référence en matière de transport scolaire

Le ZK6126HG est le choix idéal pour le transport scolaire. Sa fiabilité est assurée par des composants durables, un moteur puissant et une carrosserie allégée, garantissant une conduite fluide et sécurisée.

Les élèves voyageront confortablement grâce aux sièges adaptés, tandis que le conducteur bénéficiera d’un siège à suspension pneumatique. Sa conception facilite l’entretien, réduisant ainsi les temps d’immobilisation.

Yutong D7 : Le polyvalent par excellence

Le D7 est un véhicule polyvalent par excellence. Sa sécurité et sa stabilité sont assurées par une structure robuste, un moteur et une transmission de marque internationale, ainsi qu’un système de freinage performant.

Grâce à sa garde au sol élevée, à son rayon de braquage réduit et à son autonomie importante, il s’adapte à tous les types de terrain. Le confort et la praticité sont également au rendez-vous, avec des équipements personnalisés tels que des ports USB et un système de refroidissement rapide.

Yutong C9 : Confort et sécurité réunis

Le C9 allie confort et sécurité. La conduite est facilitée par une configuration d’assistance pneumatique, un levier de vitesses court et un écran central multifonctionnel. Le coffre à bagages spacieux permet de transporter un volume important de bagages.

La sécurité est renforcée par une structure de connexion du cadre améliorée, offrant une résistance accrue en cas de collision.

Yutong : Un nouveau souffle pour les transports publics algériens

En choisissant l’Algérie pour lancer ces nouveaux modèles, Yutong réaffirme son engagement à soutenir le développement du pays. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus large visant à améliorer les infrastructures de transport et à promouvoir une mobilité durable.

Les autorités algériennes voient en ce partenariat une opportunité de moderniser leur flotte de bus et d’offrir de meilleurs services à leurs citoyens.

Yutong n’est pas un nouveau venu dans le secteur. Fort de plusieurs décennies d’expérience, le constructeur chinois s’est imposé comme un leader mondial grâce à la qualité de ses produits et à son engagement en faveur de l’innovation. La marque a remporté de nombreuses récompenses internationales, témoignant de son excellence.

Le lancement de ces nouveaux modèles de bus intervient à un moment où les enjeux de la mobilité durable sont au cœur des préoccupations mondiales. En proposant des véhicules plus propres et plus efficaces, Yutong contribue à réduire l’empreinte carbone du transport et à améliorer la qualité de l’air dans les villes.

Avec l’arrivée de ces nouveaux bus, les Algériens peuvent s’attendre à une amélioration significative de leurs déplacements quotidiens. Ces véhicules modernes et confortables devraient encourager davantage de personnes à utiliser les transports en commun, contribuant ainsi à réduire la congestion routière et à améliorer la qualité de vie en ville.

En bref, l’arrivée de Yutong en Algérie marque une nouvelle ère pour le transport public dans le pays. Les nouveaux modèles proposés par le constructeur chinois offrent des solutions innovantes et durables pour répondre aux défis de la mobilité urbaine.