Youtubeur algérien agressé au Qatar : Mohamed Henni s’en prend à Eto’o

L’agression du président de la FECAFOOT, Sameul Eto’o, sur le youtubeur algérien, Sadouni SM a choqué la toile durant toute la journée d’hier. Elle a également suscité la réaction de tout le monde.

Un journaliste de La Opinion a publié hier matin une vidéo de Samuel Eto’o frappant un youtubeur algérien, en l’occurrence Sadouni SM. Et ce, à côté du stade 974 au Qatar qui a abrité le match Brésil-Corée du Sud. Une vidéo qui a choqué les internautes et le moins que l’on puisse dire, elle fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis la matinée d’hier.

Certes, le président de la FECAFOOT s’est excusé dans une publication sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux. Mais il n’en demeure pas qu’il a été sévèrement critiqué. Que ce soit la presse mondial ou les célébrités sportives, tout le monde est, en effet, unanime à dire qu’Eto’o ne devait pas se comporter de la sorte. En étant une légende de football africain et premier responsable du football au Cameroun, il aurait dû garder son « sang froid » face à la question provocante du youtubeur algérien.

Quand Mohamed Heni dézingue Eto’o

Ladite vidéo choquante a également suscité la réaction de certains influenceurs et youtubeurs. On cite, entre autres, le vidéast franco-algérien Mohamed Henni.

Connu pour ses analyses footbalistique loufoques et ses jeux de mots hilarants, Mohamed Henni s’en prend à Samuel Eto’o. « Je suis choqué en voyant Samuel Eto’o lancer un coup de pied dans la tête à un supporter algérien dont la seule arme a été une caméra. Et pourtant, il ne t’a ni insulté, ni agressé. Et toi tu réagis comme ça ? Quel manque de dignité ! ». Condamne-t-il l’agression d’Eto’o à Sadouni SM, via une vidéo publiée sur son compte Instagram officiel.

L’ami proche de Karim Benzema ne s’est pas arrêté là. « Tu a failli le tuer avec ton coup de pied… Quelle honte ». A-t-il ajouté, tout en réclamant des sanctions en l’encontre du président de la FECAFOOT. « On veut des sanctions et surtout des excuses…Ta carrière est finie Samuel ».