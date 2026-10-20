YouTube : L’Algérie lance des comptes « supervisés par les parents »

Pour serrer la vis sur les contenus accessibles aux jeunes, le ministère de la Poste et des Télécommunications officialise ce mardi le lancement en Algérie des « comptes supervisés » sur YouTube. Cette mesure est spécialement conçue pour encadrer la navigation des enfants et des adolescents sur la plateforme.

Selon les termes du communiqué rendu public par le ministère, cette initiative s’inscrit pleinement dans une démarche globale visant à protéger la jeunesse dans l’espace numérique et à encourager un usage responsable, sain et sécurisé d’Internet.

Un contrôle sur mesure pour les parents

Accessible directement depuis l’application principale de YouTube via la section « Centre familial », cette option met à la disposition des tuteurs légaux un éventail d’outils de régulation.

Le dispositif permet notamment aux parents d’ajuster le niveau d’accès en configurant des paramètres de contenu progressifs, rigoureusement adaptés à l’âge et à la maturité de leur enfant.

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Ils peuvent également choisir de sélectionner manuellement la liste exacte des chaînes et des vidéos qui seront autorisées au visionnage.

L’accompagnement familial au cœur du dispositif

Tout en mettant en avant ces solutions technologiques, le ministère de la Poste et des Télécommunications insiste sur le rôle central de la famille.

Il invite vivement les parents à se familiariser avec ces nouveaux instruments et à les activer, tout en maintenant un encadrement actif auprès de leurs enfants.

Pour l’institution, l’outil technique ne remplace pas l’humain : un contrôle parental exercé de manière éclairée, combiné à un dialogue familial régulier, constitue la première et la plus efficace des garanties pour offrir aux jeunes une expérience en ligne à la fois bénéfique et sécurisée.

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Avec l’arrivée de ces comptes supervisés, l’Algérie se dote d’un levier concret pour mieux encadrer la consommation vidéo de sa jeunesse.

Mais au-delà de la technologie, le succès de cette mesure reposera avant tout sur l’implication des familles : c’est par l’échange régulier autour des écrans que l’espace numérique deviendra un véritable terrain d’apprentissage et d’épanouissement.

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