Le Michigan a désormais un maire d’origine algérienne. Yousef Rabhi, 38 ans, a remporté le scrutin municipal d’Ann Arbor en récoltant 97 % des suffrages exprimés sur les 41 bureaux de vote dépouillés.

Candidat démocrate, il dirigera cette ville universitaire pendant quatre ans. Son entrée en fonction est toutefois fixée à midi, le 1er décembre, un report imposé par la réforme récente du code électoral de l’État.

Yousef Rabhi, maire d’Ann Arbor avec 97 % des suffrages

Sur le bulletin officiel, aucun adversaire ne figurait face à lui. Seule une campagne par inscription manuelle, menée par Elizabeth Kurtz, militante issue des milieux sans-abri, lui a été opposée. Le résultat n’a jamais fait de doute.

La véritable bataille s’était en réalité jouée bien plus tôt. Le 4 août, lors de la primaire démocrate, Rabhi avait créé la surprise en écartant Christopher Taylor, installé à la tête de la municipalité depuis douze ans. Un renversement rare dans une ville réputée stable politiquement.

Les trois conseillers municipaux fraîchement désignés patienteront eux aussi jusqu’au premier jour de décembre. La législation révisée du Michigan décale en effet le début des mandats locaux, un détail administratif qui prolonge la transition.

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Des racines algériennes et un ancrage familial militant

Né à Ypsilanti, le nouvel élu a grandi dans le quartier nord d’Ann Arbor. Son père, Lounes Rabhi, ingénieur en mécanique, est d’origine algérienne. Sa mère, Peggy Rabhi, née Deitos, s’investit de longue date dans la vie associative locale.

C’est précisément cet environnement qui a orienté sa trajectoire. L’engagement maternel au sein du Parti démocrate d’Ann Arbor, puis le souvenir d’un grand-père syndicaliste à Detroit, ont nourri sa vocation politique. Diplômé de l’Université du Michigan, il a bâti son parcours sur ce double héritage, méditerranéen et ouvrier américain.

Avant de viser l’hôtel de ville, Rabhi a longtemps siégé au conseil des commissaires du comté de Washtenaw. Entre deux passages dans cette assemblée, il a représenté le 53e district d’Ann Arbor à la Chambre des représentants du Michigan, de 2017 à 2023.

Membre des Democratic Socialists of America, il revendique une ligne clairement marquée à gauche. Sa campagne a reposé sur un thème central : le pouvoir d’achat. Cet argument a fédéré des électeurs excédés par la flambée des prix et par un développement immobilier jugé trop rapide.

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