« Youcef mérite un salaire plus de 1 Milliard », son père Hafid Belaïli

Hafid Belaïli, le père de Youcef, sort enfin de son mutisme. Il fait le point sur les négociations de son fils avec les clubs qui le convoitent.

Où va rebondir Youcef Belaïli ? C’est la question que se posent les supporters algériens. En chômage depuis trois mois déjà, le joueur n’a pas encore tranché sur son avenir.

Bien qu’il ait écorné sa réputation, l’attaquant des Verts attise tout de même les convoitises. Mais il n’a pas trouvé un accord avec plusieurs clubs qui le convoitent. La raison ? C’est le gros salaire qu’il a exigé.

« Youcef mérite un salaire de plus de 1 Milliard. Au Qatar, il percevait une mensualité de 7 Milliards (…) On m’accuse d’être gourmand, mais je ne pense qu’à l’intérêt de mon fils ». Dira son père Hafid Belaïli, dans une déclaration accordée pour un média algérien spécialisé.

Quand va trancher Belaïli sur son avenir ?

Poursuivant sa déclaration, Hafid Belaïli révèle l’identité des clubs qui convoitent Youcef. « Il y a le club émirati Al-Sharjah FC, les Marocains, le Wydad et le Raja Casablanca ainsi que le Turc Trapzonspor. En Algérie, le MCA et le CRB se sont manifestés pour s’offrir le joueur ».

Et d’ajouter : « L’autre club turc, Ankaraspor, nous a fait une offre officielle hier. On a fait la mienne et on attend une réponse dans les heures à venir ».

Le concerné affirme que l’ex-ajaccien va « trancher sur son avenir cette semaine. Il y a un club avec lequel on s’est mis d’accord. Youcef devrait le rejoindre s’il ne signe pas en Turquie ou aux Emirats Arabes Unis ».

Enfin, Hafid Belaïli conclut : « L’objectif de mon fils est de revenir vite en sélection nationale. Il est en contacts permanents avec Djamel Belmadi. J’espère qu’il pourra prendre part à la CAN-2023 ».