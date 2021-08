Youcef Belmehdi : « Nous avons créé des mosquées virtuelles »

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a déclaré que son ministère a réussi à créer un monde virtuel pour les fidèles de mosquées après que la crise pandémique de Coronavirus a provoqué la fermeture de vraies mosquées.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a pris part à partir de lundi au Caire (Egypte), à la Conférence internationale sur les « Institutions de la fatwa à l’ère numérique, défis de développement et mécanismes de coopération »

Interrogé par « Sputnik », Youcef Belmehdi a évoqué « l’expérience de son ministère dans le traitement des développements numériques et son expérience dans la Fatwa et la jurisprudence, en insistant en particulier sur l’expérience positive de la commission ministérielle de la fatwa lors de la pandémie et ses démarches intensives dans l’accompagnement de la société algérienne pour dépasser cette crise sanitaire « .

Des mosquées virtuelles

Youcef Belmehdi a ajouté, » lorsque nos mosquées en Algérie ont été fermées, nous avons essayé de trouver une alternative, de sorte que nous avons pu créer à chaque imam une plate-forme à partir de laquelle il peut suivre ses fidèles et pratiquer son appel. Plus précisément : nous avons créé des mosquées virtuelles après que la pandémie a fermé nos mosquées réelles.

Ces mosquées virtuelles sont encadrées par une élite de chouyoukh spécialisés et chevronnés en matière d’enseignement du Coran et ses sciences, visent à faciliter l’accès des différentes franges de la société à l’apprentissage du saint Coran et ses sciences via les techniques modernes et les techniques de récitation.

Selon le ministre, les résultats observés après la création de ces plateformes a engendré la création d’une plateforme numérique algérienne « Miqraa », lancée officiellement, et destinée à la communauté nationale à l’étranger et à ceux qui souhaitent apprendre le Coran dans les pays du Sahel et en Afrique.

Ces plateformes ont été conçues suite à la fermeture des mosquées et des écoles coraniques dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus.