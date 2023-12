Youcef Belaïli règle son litige au niveau de la FIFA

Youcef Belaïli a réglé son litige au niveau de la FIFA, grâce à l’aide de son club, le MC Alger. Il pourra désormais rester concentré sur la sélection nationale en prévision de la CAN-2023.

Youcef Belaïli était en litige avec son ex-club, Al-Ahli Saudi, pour résiliation unilatérale du contrat de la part du joueur. Les deux parties ont porté le contentieux à la FIFA et le club saoudien a eu gain de cause.

Comme tout le monde le sait, la FIFA a sanctionné l’actuel attaquant du MC Alger. En effet, elle lui a infligé une lourde amende financière de 150.000 Euros. Le verdict était tombé, rappelons-le, le 10 septembre dernier. Mais le joueur, sur aide de la direction du Mouloudia, a pu payer l’amende. Seulement, il n’a pas payé la pénalité du retard de 50.000 euros.

Alors qu’il était sous la menace d’une suspension de 6 mois, s’il ne paye pas l’amende avant la date butoir le 28 décembre, nous avons appris que l’attaquant des Verts a définitivement réglé son litige au niveau de la FIFA. En effet, il a payé l’amende et en finit avec cette affaire, et ce, grâce à l’aide de son club, le MC Alger. Ce qui explique, d’ailleurs, la photo de Belaïli avec le président du club, Mohamed-Hakim Hadj Redjem, sur son compte Instagram et écrire : « Thank You Mouloudia ».

Décidément, l’Oranais pourra se concentrer sur la sélection nationale en prévision de la CAN-2023. Comme tout le monde le sait, il fait partie de la liste des joueurs retenus par Djamel Belmadi pour le tournoi continental.

Belaïli en conflit avec le MCA ? Hadj-Redjem répond

Un journaliste algérien a révélé sur le plateau d’une émission sportive, diffusée sur une chaine de télévision privée, que Youcef Belaïli serait en conflit avec les responsables du MC Alger et qu’il n’aurait pas donné signe depuis le dernier match face à l’USM Khenchela. La raison ? C’est parce que le joueur aurait refusé de jouer les prochains matchs de son équipe pour éviter les blessures en prévision de son retour en sélection nationale.

Mais le président du Doyen des clubs algériens, Mohamed-Hakim Hadj-Redjem a démenti à sa façon la rumeur. Il a publié sa photo avec Belaïli (La même qu’a publié le joueur dans son stroy sur Instagram), et écrire : « Bon courage à Belaïli avec la sélection nationale et pour la suite du parcours avec notre équipe. Que les différends se poursuivent… ».