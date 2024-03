Youcef Belaïli reconnaît ses torts, s’excuse et lance un appel aux supporters algériens

Lourdement sanctionné par la commission de discipline, Youcef Belaïli a enfin réagi. Sur un poste sur les réseaux sociaux, il envoie un message émouvant.

Youcef Belaïli a été l’origine d’un incident au stade 8 mai 1945 de Sétif, lors du match ayant opposé le MCA à l’ESS. Comme tout le monde l’a vu, il a tenté d’agresser l’arbitre, MM. Saidi, après avoir écopé d’un carton rouge.

La commission de discipline a traité l’affaire la semaine écoulée. Elle a prononcé au verdict dans la foulée, en infligeant une lourde sanction en l’encontre de l’attaquant des Verts. En effet, ce dernier a écopé de six matchs de suspension, dont deux avec sursis, plus une amende de 100.000 DA.

Une affaire qui a fait couler beaucoup d’encre puisque Belaïli a fait l’objet de sévères critiques. Nombreux sont ceux qui l’ont qualifié de joueur indiscipliné qui a toujours terni son image là où il est passé.

Belaïli envoie un message émouvant

Il a fallu attendre une semaine après la tombée de la sanction pour que le natif d’Oran réagisse enfin. En effet, il a envoyé un message à travers un poste sur son compte Instagram.

« Je suis Youcef Belaïli, enfant de l’Algérie, votre fils et fils du peuple. D’abord, je vous souhaite bon Ramadan et je saisis l’occasion pour reconnaitre mon erreur. Je suis un être humain, je peux avoir tort, comme je peux avoir raison. Je présente mes excuses après ce qui s’est passé à Sétif, ce qui a été l’origine de ma sanction ». A-t-il écrit, d’emblée.

Et d’ajouter : « Je ne suis pas un joueur qui ternit l’image du football algérien, moi qui ai déjà soulevé le drapeau de mon pays dans les différentes compétitions avec l’équipe d’Algérie. Je présente mes excuses à toutes les personnes que j’ai déçues, supporters, joueurs, officiels et journalistes ».

Le joueur lance un appel à ceux qui insultent les joueurs dans les stades. « Quant à ceux qui ont insulté ma mère s’en sont pris à ma famille, que Dieu vous pardonne. Nous sommes des êtres humains comme vous. Nous avons des familles et des mères comme vous et nous sommes toujours abattus lorsque nous sommes insultés. Et pour preuve, mon ami Benlamri a quitté le stade de Blida (Mustapha Tchaker) en larmes après toutes les insultes qu’il a entendues. Nous connaissons tout le monde la réaction d’une légende comme Zidane dans une finale d’une Coupe du Monde à cause d’une insulte ». A-t-il conclu.