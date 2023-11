Youcef Belaïli réalise une stat historique en championnat algérien

Youcef Belaïli est en train de faire un début de saison exceptionnel avec le Mouloudia d’Alger. Il a réalisé une stat historique et lance un signal fort au sélectionneur national Djamel Belmadi.

Après une mésaventure en France, Youcef Belaïli est revenu en Algérie pour rebondir. Il a opté pour le MC Alger le mois d’août dernier, avec un salaire qui a suscité une vive polémique dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Pour le moment, tout se passe bien pour le joueur, qui est en train de réaliser un début de saison exceptionnel. Reconduit parmi le onze de départ à l’occasion du dernier match face à l’US Souf, il a claqué un triplé. Il aura encore une fois contribué à une précieuse victoire du MCA (3-4), qui s’empare de la première place au tableau. La cerise sur le gâteau, c’est qu’il a réalisé une stat historique en championnat algérien.

En effet, l’Oranais devient le premier joueur algérien à avoir inscrit 10 buts en 7 journées seulement en championnat national. Un nombre de buts que certains clubs n’ont pu faire mieux, entre autres l’USM Alger et la JS Kabylie.

Belaïli sera-t-il retenu pour la CAN-2023 ?

Auteur d’un excellent début de saison avec sa nouvelle équipe, Youcef Belaïli a bien rebondi en championnat algérien. Avec 10 buts et 4 passes décisives en 7 matchs, le joueur envoie un signal fort à Djamel Belmadi.

En effet, les supporters algériens sont unanimes à dire que l’attaquant de 31 ans mériterait un retour en sélection. Certains consultants ont même osé dire qu’il est le meilleur à son poste, mieux même qu’Amine Gouiri ou encore Saidi Benrahma. Mieux, il est expérimenté et cela servirait du bien à la sélection nationale lors de la CAN-2023 en Côte d’Ivoire.

Mais si on revient sur la dernière déclaration du sélectionneur national, il a fait allusion de fermer la porte au joueur pour un retour chez les Verts. Reste à savoir si les bonnes performances de ce dernier vont changer la donne. On devra patienter jusqu’à la fin du mois de décembre pour savoir si le nom de Belaïli figure dans la liste des joueurs retenus pour la CAN ou non.