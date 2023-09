Youcef Belaïli de retour en équipe d’Algérie ? Djamel Belmadi répond

Lors de son passage à l’émission sportive « RMC After Foot », Djamel Belmadi évoque le retour de Youcef Belaïli en sélection. Il ne ferme pas la porte au joueur, à condition de retrouver son meilleur niveau avec sa nouvelle équipe.

Youcef Belaïli a écorné sa réputation en France, notamment après son départ précoce de l’AC Ajaccio. De retour en Algérie pour rebondir, en optant pour le MC Alger, le joueur a pour objectif de retrouver son meilleur niveau, synonyme d’un retour en sélection nationale.

Lors de l’émission « RMC After Foot », Djamel Belmadi ne ferme pas la porte à l’Oranais. Idem les deux autres internationaux, Raïs M’bolhi et Djamel Benlamri. « Je suis l’évolution de Belaïli, Benlamri et M’Bolhi. Belaïli est un joueur talentueux, à lui de se mettre à la disposition de son club. Le championnat démarre bientôt, on va suivre cela ». Dira-t-il.

L’entraineur du MC Alger, Baumelle, encense Belaïli

L’entraineur du MC Alger, Patrice Baumelle, a été également l’invité de l’émission « RMC After Foot ». Le technicien français encense son attaquant Youcef Belaïli.

« Son comportement est irréprochable. À chaque fois qu’il touche le ballon, il se passe quelque chose. Il m’impressionne. C’est un vrai joueur de foot. Il aime le foot ». A-t-il déclaré.

Ainsi, le destin de Youcef Belaïli est entre ses mains. Il doit se montrer discipliné et surtout retrouver son meilleur niveau avec sa nouvelle équipe pour revenir en sélection à partir du prochain stage en mois d’octobre.

🇩🇿💬 Patrice Baumelle, entraîneur du Mouloudia Club d’Alger, sur la signature de Youcef Belaïli : « Son comportement est irréprochable. À chaque fois qu’il touche le ballon, il se passe quelque chose. Il m’impressionne. C’est un vrai joueur de foot. Il aime le foot. » pic.twitter.com/YM6r2j58uZ — After Foot RMC (@AfterRMC) September 10, 2023

Un match Algérie-France en amical ? Belmadi répond

Par ailleurs, Djamel Belmadi parle d’un éventuel match amical Algérie-France. Le sélectionneur national n’a pas caché d’exprimer son souhait d’affronter les Bleus dans un proche avenir.

« À l’époque de Zetchi et Le Graët, une idée de match Algérie – France était sur la table. Jouer la France, c’est spécial. On veut jouer contre les meilleurs. C’est un match que beaucoup voudraient voir ». A-t-il indiqué.