Youcef Belaïli au cœur d’un nouveau scandale à Oran

Youcef Belaïli est au cœur d’un nouveau scandale. Il est impliqué dans une bagarre contre ses voisins. L’affaire a été présentée devant la justice aujourd’hui.

Le Mouloudia d’Alger a achevé son stage d’intersaison, qui s’est déroulé à la ville française Rennes, la fin de la semaine écoulée. Profitant du repos que leur a accordé leur entraineur, les joueurs se sont ressourcés auprès de leur famille. Ce qui est le cas pour Youcef Belaïli qui a regagné sa ville natale Oran.

Le nouvel attaquant vedette du Doyen a invité des membres de sa famille à une soirée qui a eu lieu dans son nouveau domicile dans la nuit de jeudi à vendredi. La soirée a bien commencé dans une ambiance conviviale. Soudain, un incident a éclaté. Il était 2h du matin lorsque des voisins ont réagi pour tapage nocturne, rapporte un quotidien sportif algérien.

En effet, parmi le groupe des voisins, un homme en particulier en question aurait débarqué en ayant des motivations personnelles. Il aurait voulu vérifier l’identité de certaines personnes présentes à la petite fête. La situation a vite dégénéré et des échanges de coups ont éclaté. Youcef Belaïli aurait pris une active dans la rixe.

Selon la même source, l’affaire s’est terminée par une bagarre. D’ailleurs, le journaliste algérien de beIN Sports, Samir Djabali, a confirmé l’information.

L’affaire devant la justice aujourd’hui

La même source révèle que la rixe a engendré des cas de blessés, sans gravité, et des dégâts matériaux. Des plaintes ont été déposées contre Youcef Belaïli. L’affaire sera présentée devant la justice aujourd’hui.

Une nouvelle triste histoire pour celui qui fait désormais plus parler de lui pour ses affaires extra sportives que pour ses exploits sur le terrain. Ainsi, Youcef Belaïli, qui est revenu en championnat algérien pour rebondir, pourrait rater ses débuts avec le Mouloudia d’Alger. On en saura plus dans les jours à venir. Affaire à suivre…