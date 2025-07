Youcef Belaïli arrêté à l’aéroport en France (vidéo)

Le footballeur international algérien Youcef Belaïli fait à nouveau parler de lui, cette fois-ci pour des raisons extra-sportives. Après sa participation à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA avec l’Espérance Tunis, l’attaquant international algérien de 33 ans s’est retrouvé au centre d’un incident lors d’un vol reliant New York à Paris.

Selon les informations rapportées par les médias algériens, Belaïli a été interpellé par les forces de l’ordre françaises dès son arrivée à l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle. L’origine de cette intervention policière serait liée à son comportement durant le vol, où il a refusé de respecter les consignes de sécurité. Selon certaines informations, il s’agirait d’un refus concernant la ceinture de sécurité de son fils.

Incident à Roissy Charles-de-Gaulle

La scène, filmée par des passagers, montre les agents de sécurité procéder à l’arrestation de Belaïli dans l’enceinte de l’aéroport. Aucune déclaration officielle n’a encore été émise par les autorités françaises ou le club tunisien de l’Espérance à ce sujet.

La situation se serait rapidement détériorée, aboutissant à une altercation physique à bord de l’appareil. Cet incident vient s’ajouter à la réputation déjà controversée du joueur, connu pour son caractère imprévisible tant sur qu’en dehors des terrains.

Cette affaire pourrait avoir des répercussions significatives sur la carrière du joueur de l’Espérance Tunis, qui fait régulièrement les gros titres pour des comportements polémiques.

Son père précise

Il faut dire que l’incident a tellement créé une vive polémique qu’il a suscité la réaction de son père Hafid Belaïli. Ce dernier, a défendu son fils, en affirmant ce qu’il a subi à l’avion est honteux.

« Youcef n’a commis aucun crime. Il a simplement réagi lorsque son fils de deux ans n’a pas pu attacher sa ceinture de sécurité à bord de l’avion (…) Ce qu’a subi Youcef est honteux. On ne peut pas traiter ainsi un joueur international à cause d’un simple problème de ceinture », a-t-il révélé, dans une déclaration accordée à « El-Heddaf TV ».

Le joueur finalement libéré

La situation s’est finalement débloquée grâce à diverses interventions, notamment celle du président de l’ES Tunis. Belaili a été libéré par les autorités françaises après interrogatoire, a-t-on appris auprès du média « Dz Foot ».

Cependant, l’affaire n’est pas totalement close puisque son frère, également interpellé lors de l’incident, serait toujours en cours d’interrogatoire par les forces de l’ordre.

Belaïli impliqué dans une bagarre à Tunis le mois de janvier dernier

Le mois de janvier dernier, Youcef Belaïli a été impliqué dans une bagarre dans le quartier des Jardins de Carthage à Tunis face au célèbre rappeur tunisien Sanfara.

L’incident a débuté lorsque Farès Belaïli, frère de Youcef et également footballeur en Tunisie, a souhaité prendre une photo avec Ahlem Fekih, épouse de Sanfara et personnalité médiatique tunisienne. Le refus du rappeur a provoqué une dispute verbale qui s’est intensifiée avec l’intervention de Youcef Belaïli et son coéquipier en sélection et à l’ES Tunis Tougaï en soutien à Farès.

La situation s’est tellement envenimée que l’intervention des forces de l’ordre a été nécessaire pour calmer les esprits. Sur Instagram, Sanfara a rapidement réagi en affirmant n’avoir subi aucune blessure et a précisé qu’il ne porterait pas plainte. L’affaire avait créé un véritable buzz sur les réseaux sociaux, faut-il le dire.

