Youcef Atal de retour en France, 6 mois après son départ

Après un court passage en Turquie, Youcef Atal pourrait revenir en Ligue 1 française pour rebondir. Le latéral droit de la sélection nationale est en négociations avancées avec un cador français.

Youcef Atal avait été poussé vers la porte de sortie de l’OGC Nice le mois de janvier dernier. Il avait vite trouvé un nouveau point de chute lors du mercato hivernal. C’est en championnat turc qu’il avait décidé de rebondir, en optant pour Dermispor.

Une nouvelle expérience qui lui avait permis de se relancer et retrouver son meilleur niveau de fur et à mesure. Après une courte expérience de six mois à la « Süper Lig », le latéral droit de la sélection national pourrait revenir à l’Hexagone.

En effet, et selon « RMC Sport », le joueur est proche de l’Olympique Marseille. « Les négociations avancent bien entre l’OM et Youcef Atal. L’international algérien est libre, après un bref passage à l’Adana Demirspor en Turquie, et pourrait donc rapidement rejoindre Marseille », révèle le média français. Et d’ajouter : « Il reste encore des détails à régler, mais les discussions vont dans le bon sens ».

Atal à l’OM pour remplacer Clauss ?

Si les responsables de l’OM ont jeté leur dévolu sur Youcef Atal, c’est pour pallier l’éventuel départ de Jonathan Clauss. Ce dernier, actuellement à l’Euro-2024 avec l’équipe de France, pourrait quitter le club phocéen cet été.

Selon la même source, le natif de Boghni est intéressé par le projet sportif. Le club prend le temps d’étudier le dossier pour avoir tous les éléments nécessaires avant de lui faire signer.

Visiblement, Atal est bien parti pour revenir en France pour vivre une nouvelle expérience. Et ce, après toute la grande polémique qu’il avait créée la fin de l’année passée pour avoir soutenu la Palestine. Dix mois de prison avec sursis ont été, rappelons-le, requis par le parquet à l’encontre de l’international algérien.