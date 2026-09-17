Youba, adolescent de 15 ans, atteint de leucémie : une cagnotte lancée pour financer ses soins en France

L’espoir d’une guérison se remet en marche à travers un élan de solidarité dédié au jeune Youba Kenzi, un adolescent de 15 ans originaire de Béjaïa, en Algérie. Face à l’épreuve de la maladie, sa famille se mobilise activement grâce au lancement d’une cagnotte en ligne pour lui offrir les meilleures chances de se soigner.

L’histoire de Youba a basculé en juin 2023 lorsqu’un diagnostic de leucémie aiguë myéloblastique (LAM2), une forme grave de cancer du sang, a été posé. Depuis cette annonce particulièrement brutale, le quotidien du jeune garçon et de ses proches est devenu un combat permanent, scandé par les urgences et les protocoles lourds.

Pendant de longs mois, le jeune adolescent a fait preuve d’un courage exemplaire en traversant plusieurs cures de chimiothérapie éprouvantes. Son parcours s’est accompagné de nombreuses hospitalisations prolongées, de transfusions répétées et d’examens médicaux incessants pour surveiller l’évolution de son état.

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Une cagnotte pour une prise en charge médicale en France

Alors qu’une première rémission avait redonné un souffle d’optimisme à toute la famille, la maladie a malheureusement refait surface de manière agressive. Face à cette récidive, le corps médical a envisagé une greffe de moelle osseuse, mais les tests ont révélé qu’aucun de ses frères et sœurs n’était compatible.

Devant cette impasse thérapeutique sur place, ses proches ont décidé de tout mettre en œuvre pour se tourner vers la médecine française. L’objectif actuel réside dans l’obtention d’une prise en charge médicale au sein d’un établissement spécialisé en France, sous réserve de l’accord des équipes de santé et des autorités compétentes.

Pour concrétiser cet espoir de traitement à l’étranger, d’importants moyens financiers s’avèrent indispensables. La collecte de fonds vise à couvrir l’ensemble des démarches nécessaires, allant de la traduction certifiée du dossier médical aux frais liés à l’obtention du visa spécifique et au transport aérien.

Chaque geste compte pour Youba

Au-delà des aspects purement administratifs, la cagnotte (cliquer ici pour faire un don) servira également à financer la logistique sur place, notamment l’hébergement, les déplacements quotidiens en France, ainsi que la part des actes médicaux et des soins qui ne serait pas prise en charge par les organismes de couverture.

Chaque contribution, quel qu’en soit le montant, constitue une aide précieuse et apporte une lueur d’espoir cruciale à Youba dans sa lutte pour la vie. Ceux qui ne peuvent pas participer financièrement sont chaleureusement invités à relayer le lien de la cagnotte autour d’eux, un simple partage pouvant transformer l’avenir de cet adolescent.

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