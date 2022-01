Yennayer : Tebboune adresse un message aux Algériens

Yennayer, ou jour du nouvel an berbère, une journée qui reste hautement symbolique au sein de la majorité des Algériens, et ce, malgré les controverses que suscitent sa célébration chez certains milieux religieux rigoristes.

En guise de valorisation de ce patrimoine millénaire, et dans le cadre de la reconnaissance de la culture amazighe, une décision présidentielle, annoncée le 27 décembre 2017, a fait de Yennayer un jour chômé et payé en Algérie.

C’est également dans ce cadre que la présidence de la république, aujourd’hui, le 11 janvier 2022, via le compte Tweeter du président Tebboune, a passé un message aux algériens, et ce, à la veille de Yennayer, premier jour du nouvel an berbère.

Yennayer : Tebboune présente ses vœux

« À l’occasion du nouvel an amazigh 2972, je souhaite tout le bien et toute la prospérité à notre Algérie bien aimée », peut-on lire sur le compte Tweeter du président Tebboune. Le chef de l’État a aussi souhaité « santé et bien être à toutes les Algériennes et à tous les Algériens », avant de conclure son message, en Tamazight, le signant avec un « Assegas Amegaz », ce qui veut dire bonne année.

Il est à rappeler que la célébration de Yennayer correspond au premier jour du calendrier agraire utilisé par les Berbères depuis plusieurs siècles. Une fête qui est donc intimement liée à la terre, avant qu’elle ne soit rattachée, par l’Académie Berbère, en 1980, à l’exploit du roi amazigh Sheshonq Ier , qui, en 950 AV-JC, fut intronisé pharaon d’Égypte et fonda la XXIIe dynastie qui régna sur l’Égypte jusqu’à l’an 715 AV-JC.