Yennayer 2975 : un concert exceptionnel pour célébrer la femme kabyle au Zénith de Paris

Le dimanche 12 janvier 2025, le Zénith de Paris vibrera au rythme des chants kabyles pour une soirée d’exception : un concert avec un plateau artistique 100 % féminin célébrant la femme kabyle. Portée par la voix légendaire de Malika Domrane , cette soirée unique réunira sur scène une pléiade de talents féminins, à la croisée de la tradition et de la modernité.

Malika Domrane, une figure emblématique de la culture kabyle

Au cœur de cette célébration, Malika Domrane, icône de la musique kabyle véritable, portera haut les couleurs de cette culture millénaire. Forte de plusieurs décennies de carrière et d’un répertoire riche de chansons qui exaltent l’identité kabyle, Malika Domrane est une voix incontournable. Mais pour elle, cette soirée revêt une signification particulière :

« Monter sur la scène du Zénith n’est pas une première pour moi, mais cette fois, c’est très différent. C’est une lourde responsabilité, car je vais représenter la femme kabyle dans toute sa splendeur. Les femmes kabyles sont des piliers de notre culture. Elles ont une force et une résilience incroyables. Cette soirée est dédiée à leurs sacrifices, leur courage et leur rôle dans la préservation de notre patrimoine », nous a t-elle confiée hier, lors de l’une rencontre entre les artistes, les organisateurs et les Médias.

Avec son charisme et son engagement, Malika Domrane incarne à la fois la tradition et la modernité de la culture kabyle. Sa prestation promet d’être un moment intense, chargé d’émotion et de gratitude envers les femmes de son peuple.

La nouvelle génération prend le relais

Aux côtés de Malika Domrane, la nouvelle génération d’artistes kabyles féminines apportera une touche de fraîcheur et d’innovation à cette soirée. Mila, l’interprète de la magnifique chanson Wissen, a exprimé son enthousiasme face à cet événement inédit :

« Ce concert est une initiative formidable. Je remercie chaleureusement les organisateurs, car ils montrent que la célébration de la femme ne doit pas se limiter au 8 mars. Cette fois, nous allons marquer Yennayer , notre Nouvel An berbère, en rendant hommage à la femme en général et à la femme kabyle en particulier. Nous n’oublions pas non plus les artistes masculins qui ont porté la chanson kabyle, mais ce soir, c’est notre moment ».

De son côté, la jeune talentueuse Lycia Nabeth, qui s’est déjà produite en tant que choriste pour des figures légendaires comme Aït Menguellet et Zedek Mouloud, se réjouit de cette occasion unique :

« Pour la première fois, je vais interpréter mes propres chansons sur cette grande scène. C’est une expérience complètement différente et un défi personnel. Je suis impatiente de partager cette émotion avec le public. Je vous promets une prestation pleine de surprises et des moments inoubliables. »

Un plateau riche

L’événement ne serait pas complet sans la présence de Noria, Célia Ould Mohand et Célia Babou, trois chanteuses talentueuses qui incarnent chacune une facette de la richesse musicale kabyle.

Noria, connue pour son timbre de voix unique et son incroyable énergie sur scène, apportera une touche profondément émotive à cette soirée. Elle est l’une des figures montantes les plus appréciées de la scène kabyle.

La jeune Célia Ould Mohand lauréate de la 7ᵉ édition de Alhane Wa Chabab, quant à elle, se distingue par son style contemporain qui fusionne les sonorités traditionnelles kabyles avec des influences modernes, séduisant ainsi un public jeune et diversifié.

Sans oublier, Celya Babou, la benjamine de la troupe, qui promet une performance vibrante et énergique, symbolisant l’avenir prometteur de la musique kabyle au féminin.

Plus qu’un concert

Plus qu’un concert, cette soirée est une déclaration d’amour à la culture kabyle et aux femmes qui la font vivre. Elle mettra en lumière la force, la résilience et l’importance des femmes dans la transmission et la préservation du patrimoine kabyle.

Les organisateurs de cette initiative à savoir Alliche Events ainsi que Harrissa Music ont également choisi de célébrer Yennayer , le Nouvel An berbère, pour montrer que la fête des femmes ne se limite pas au 8 mars. Ce choix souligne la place centrale des femmes kabyles dans la société et leur rôle de gardiennes des traditions.

Le rendez-vous est fixé : dimanche 12 janvier 2025, à 16 heures, au Zénith de Paris. Une soirée qui s’annonce inoubliable, mêlant voix puissantes, émotions sincères et surprises. Le public est invité à venir célébrer cette culture exceptionnelle et à partager un moment de communion unique.

Que vous soyez un amoureux de la musique kabyle ou simplement curieux de découvrir un univers artistique riche et authentique, cette soirée promet d’être une expérience mémorable.

Informations Pratiques :

Date et lieu : Dimanche 12 janvier à 16 h au Zénith de Paris, 211 AVENUE JEAN JAURÈS

75019 PARIS – FRANCE

Lien de réservation : www.ticketmaster.fr