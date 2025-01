Yennayer 2975 – Fonction publique : annonce importante concernant la journée du dimanche 12/01/2025

Le dimanche 12 janvier 2025, coïncidant avec Yennayer, le Nouvel An amazigh, sera une journée fériée et payée pour tous les travailleurs des secteurs public et privé en Algérie.

Cette annonce, confirmée par un communiqué de la Direction générale de la Fonction publique, s’inscrit dans le cadre de la célébration officielle de cette fête culturelle, inscrite dans la liste des jours fériés légaux depuis 1963.

Yennayer, qui marque le début de l’année 2975 selon le calendrier amazigh, est plus qu’une simple célébration. Cet événement reflète l’attachement profond des Algériens à leurs racines et leur diversité culturelle.

La célébration sera marquée par de nombreuses activités culturelles et artistiques à travers le pays, notamment dans la wilaya de Timimoun, désignée pour accueillir les festivités officielles cette année.

Timimoun : Épicentre des célébrations nationales

Sous le thème « Yennayer… L’authenticité d’une Algérie triomphante tissée par les Ksour de Gourara », la wilaya de Timimoun vibrera au rythme des festivités du 10 au 12 janvier.

Ces journées riches en événements comprendront des activités variées :

Cérémonies officielles : Remise du Prix du président de la République pour la littérature et la langue amazighe.

: Remise du Prix du président de la République pour la littérature et la langue amazighe. Activités éducatives : Un cours inaugural à l’école primaire Aïcha Oum El Mouminine pour sensibiliser les élèves à la signification de Yennayer, liée à l’amour de la terre et du pays.

: Un cours inaugural à l’école primaire Aïcha Oum El Mouminine pour sensibiliser les élèves à la signification de Yennayer, liée à l’amour de la terre et du pays. Défilé grandiose : Un cortège au cœur de Timimoun, avec des expositions de métiers traditionnels, de l’artisanat local, et des démonstrations en direct de tissage et de poterie.

: Un cortège au cœur de Timimoun, avec des expositions de métiers traditionnels, de l’artisanat local, et des démonstrations en direct de tissage et de poterie. Expositions culturelles : Il y aura une présentation des produits artisanaux, des œuvres d’art amazighes et un film en langue amazighe.

Des initiatives pour valoriser le patrimoine amazigh

Dans le cadre de cette célébration, des efforts sont déployés pour promouvoir la langue et la culture amazighe.

Des ateliers pédagogiques destinés aux enseignants de langue amazighe mettront en lumière les méthodologies d’enseignement adaptées au parler local, tandis que des conférences mettront en exergue l’importance de la préservation des monuments historiques, tels que les ksour et les greniers collectifs.

Le secteur culturel, sous la direction de Mohamed Zaza, prévoit également un espace pour exposer le patrimoine matériel et immatériel de la région.

Le centre algérien pour le patrimoine bâti en terre y contribuera avec une exposition sur les ornements traditionnels zénètes.

Yennayer incarne une partie essentielle de l’identité culturelle algérienne, tout en renforçant l’unité nationale. À travers ces célébrations, l’Algérie met en avant son engagement à préserver et promouvoir son riche patrimoine amazigh.