Yennayer 2975 : Alger célèbre le nouvel an Amazigh dans le partage et la cohésion (PHOTOS)

Vendredi soir, la ville d’Alger a célébré avec faste le Nouvel An Amazigh 2975 à travers l’initiative exceptionnelle de la Table de Yennayer. Étendue de la place Maurice Audin à la Grande Poste, cette table gigantesque a rassemblé des citoyens de tout âge et de toutes origines autour du couscous traditionnel algérien, un plat emblématique classé patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO.

Dans une ambiance empreinte de convivialité, des centaines de citoyens se sont retrouvés pour savourer ce repas collectif, symbole de solidarité et de cohésion sociale. Cet événement unique a alors permis de réunir les Algériens autour de leurs traditions, tout en mettant en avant leur attachement à leur patrimoine culinaire et culturel.

Au-delà de la dégustation du couscous, cette grande table a été l’occasion pour les participants de tisser des liens et de célébrer les valeurs d’unité qui caractérisent le peuple algérien.

Femmes, hommes, enfants et personnes âgées ont tous partagé ce moment dans la joie, témoignant de l’importance de préserver et de transmettre ces traditions ancestrales.

Une riche palette culturelle et artistique

En parallèle, les festivités ont été marquées par des spectacles folkloriques reflétant la diversité culturelle algérienne. Les visiteurs ont pu assister à des prestations musicales et artistiques qui ont mis en lumière la richesse des traditions locales.

Des troupes Targui-sahariennes ont enchanté le public avec des chants et des danses typiques du Sud algérien, tandis que des artistes kabyles, chaouis et autres régions ont offert des performances vibrantes. Ces animations ont transporté les spectateurs à travers les multiples facettes de la culture algérienne, rappelant ainsi l’importance de préserver cet héritage précieux.

Une organisation au service du patrimoine

Cet événement a été organisé par la commune d’Alger Centre dans le cadre du programme officiel tracé par la wilaya d’Alger pour célébrer Yennayer. L’objectif était de renforcer l’unité nationale et de promouvoir les traditions amazighes en tant que partie intégrante de l’identité algérienne.

Depuis son inscription au patrimoine culturel national en 2018, Yennayer est devenu une occasion majeure de rassembler les Algériens autour de leurs origines communes. La Table de Yennayer illustre cette volonté de préserver un patrimoine riche tout en offrant un espace de rencontre et de partage.

La soirée s’est alors clôturée dans une atmosphère festive, marquée par des applaudissements chaleureux et des sourires unanimes. Cet événement démontre une fois de plus que Yennayer est bien plus qu’une simple célébration : c’est un moment d’affirmation de l’identité algérienne, de ses traditions et de sa diversité culturelle.

Alors que les derniers participants quittaient les lieux, l’esprit de Yennayer, porteur de convivialité et de partage, continuait d’imprégner le cœur de la capitale.