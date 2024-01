Yennayer 2974 : Tebboune souhaite « asseggas ameggaz » aux Algériens

NOUVEL AN AMAZIGH – L’Algérie et l’ensemble du monde amazigh célèbrent en cette nuit du 12 janvier le jour de l’an amazigh, Yennayer 2974.

À cette occasion, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses vœux à l’ensemble du peuple algérien, lui souhaitant « asseggas ameggaz ».

« À l’occasion du Nouvel An amazigh, je souhaite à toutes les Algériennes et à tous les Algériens, à l’intérieur du pays et à l’étranger, d’être comblés de bienfaits. », a écrit le président Tebboune sur son compte Twitter officiel.

Il conclura son message par cette déclaration solennelle : « Gloire et dignité à l’Algérie. Asseggas ameggaz ».

أتمنى كل الخير والبركات للجزائريات والجزائريين داخل الوطن وخارجه، بقدوم العام الأمازيغي الجديد..دام للجزائر عزّها وشموخها..أسقاس أمقاس. — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) January 11, 2024

Pour rappel, la décision présidentielle du 27 décembre 2017 fait de la journée du 12 janvier — qui correspond à Yennayer — un jour chômé et payé en Algérie.

En outre, la première célébration officielle du Jour de l’An amazigh a eu lieu le 12 janvier 2018.