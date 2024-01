Yennayer 2974 : Plus de 1600 personnes autour d’un couscous à la Grande-Poste d’Alger

En cette nuit du 12 janvier, une effervescence particulière s’est emparée de l’Algérie et de la communauté amazighe du monde entier, marquant le début du Nouvel An amazigh, Yennayer2974. À Alger, la capitale vibrante, la commune a orchestré un événement exceptionnel en organisant une table « Couscous Yennayer » sur la prestigieuse place Maurice-Audin, située à la Grande-Poste.

À la Grande Poste d’Alger, la wilaya d’Alger a donc organisé des festivités spécialement conçues pour célébrer l’année amazighe. Des activités artistiques variées ont été soigneusement planifiées pour insuffler une ambiance festive et culturelle à cet événement marquant.

Dans le cadre des célébrations du Nouvel An amazigh 2974, la commune d’Alger a pris l’initiative de réunir la population autour d’une table « Couscous Yennayer » symbolique, créant ainsi un espace de convivialité et de partage sur la place Maurice-Audin à la Grande-Poste.

Un rendez-vous festif à la Grande-Poste qui réunit les Algériens

Le traditionnel « Couscous Yennayer » a été le point d’orgue des festivités, rassemblant plus de 1600 convives de tous horizons pour célébrer ensemble ce moment emblématique de la culture amazigh.

Malgré les différentes façons de le préparer et les multiples variantes régionales, le plat a alors été le lien unificateur d’une soirée dédiée à la célébration du Nouvel An Amazigh.

L’initiative, orchestrée par la municipalité d’Alger Centre, a donné lieu à des activités culturelles et artistiques captivantes.

Sur la place de la Grande-Poste et la place Maurice-Audin, des ateliers de maquillage et de coloriage ont enchanté les enfants, contribuant ainsi à l’ambiance joyeuse qui régnait dans ces espaces festifs. La participation massive des familles et des enfants a souligné l’engagement et l’enthousiasme entourant ces festivités de Yennayer, créant une atmosphère chaleureuse de solidarité et de partage.