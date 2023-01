Yennayer 2973 : Tebboune souhaite aux Algériens « Assegas ameggaz »

Ce soir, l’Algérie, l’Afrique du Nord et l’ensemble des pays du pourtour méditerranéen fêtent le Nouvel An amazigh 2973, Yennayer. À cette occasion, le Président Tebboune a tenu à adresser ses vœux à tout le peuple algérien.

Pour ce Yennayer 2973, désormais fête nationale depuis 2018, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté, ce mercredi 11 janvier 2023, ses vœux de bonheur et de prospérité aux Algériennes et Algériens ainsi qu’à toute la patrie.

« À l’occasion du Nouvel An amazigh, je souhaite à notre patrie, ainsi qu’à toutes les Algériennes et à tous les Algériens, bonheur et prospérité. Assegas amegaz », a déclaré le président Tebboune sur son compte Twitter.

بحلول السنة الأمازيغية الجديدة، أتمنى كل الخير و البركات، لوطننا و لكل الجزائريات و الجزائريين..أسقاس أمقاس. — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) January 11, 2023

En réaction au tweet du Président, les Algériens se sont empressés par milliers de se souhaiter mutuellement une joyeuse fête de Yennayer. Et sur les réseaux sociaux, nous trouvons plusieurs photos qui montrent les célébrations du Nouvel An amazigh à travers les différentes régions du pays.

Par ailleurs, le Secrétaire général du Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA), Si El-Hachemi Assad, a donné, ce mercredi à Ghardaïa, le coup d’envoi des festivités officielles qui marquent la célébration du Nouvel An amazigh, Yennayer 2973.

En outre, le ministère du Travail a indiqué que la journée de demain, jeudi 12 janvier, qui correspond au jour de l’An amazigh, sera chômée et payée « pour l’ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et privés ainsi que des entreprises publiques et privées, tous secteurs confondus ».

L’équipe rédactionnelle d’Algérie360, à son tour, souhaite à ses fidèles lecteurs et à toute l’Algérie un joyeux Yenneayer 2973, ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴻⴳⴳⴰⵣ !