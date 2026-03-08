Yassir rachète les hypermarchés Uno auprès de Cevital : la grande distribution algérienne se modernise

Le groupe digital Yassir a acquis les hypermarchés Uno auprès de Cevital, annonçant officiellement son entrée dans la grande distribution physique en Algérie.

Les magasins sont progressivement rebrandés sous la nouvelle enseigne « Yassir Market », avec l’ambition de créer un modèle hybride combinant points de vente physiques et technologies digitales.

Cette opération marque un tournant stratégique pour le retail algérien et illustre la volonté de moderniser un acteur historique tout en intégrant les outils numériques au quotidien des consommateurs.

Le magasin de Bab Ezzouar inaugure une nouvelle ère, centrée sur l’expérience client

Pour le Ramadan 2026, le premier magasin réaménagé, situé à Bab Ezzouar à Alger, illustre cette stratégie. Conçu autour d’un parcours client entièrement digitalisé, il intègre de nobreuses nouveautés, à savoir :

Un espace Click & Collect pour les commandes en ligne

Des bornes interactives et un parcours client digitalisé

Paiement via son portefeuille électronique, soutenu par un réseau de plus de 5 000 agents

Maintien des moyens de paiement traditionnels pour tous les clients

Une offre enrichie avec corners beauté, chocolaterie, traiteur, boulangerie et snacking

Meilleure lisibilité des prix et diversité des produits locaux et internationaux

Retail tech en Algérie : le rachat des hypermarchés Uno marque un tournant

L’entreprise prévoit de rénover progressivement les autres hypermarchés Uno tout en développant un réseau de magasins de proximité, en propre et en franchisés, afin d’étendre sa présence physique sur le territoire. Parallèlement, elle prépare le lancement de sa propre marque pour élargir l’offre et renforcer sa proposition de valeur.

L’écosystème sera consolidé avec les partenaires locaux et les commerçants. Grâce à des services intégrés qui facilitent la collaboration et optimisent la chaîne logistique.

En somme, présent dans six pays et plus de 50 villes, avec plus de 10 millions d’utilisateurs, le groupe vise ainsi à combiner retail et technologies digitales pour simplifier le quotidien des consommateurs et promouvoir l’inclusion financière.