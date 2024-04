Yassine Abdeldjebbar, le médecin algérien qui vole au secours des Rohingyas en Birmanie

Les Rohingyas, une minorité réfugiée de Myanmar, à qui la citoyenneté birmane fut retirée en 1982, pour des raisons ethniques. Menaces de mort, enlèvement et extorsion… cette population musulmane fait, depuis 1990, l’objet de toutes les opérations d’expulsion vers le Bangladesh, l’Inde et l’Indonésie.

Malheureusement, ni l’Indonésie, ni la Malaisie souhaitent véritablement accueillir les Rohingyas sur leurs terres. Et cette minorité birmane s’est retrouvé à se réfugier dans l’ombre des camps militarisés, où leurs droits civils sont niés.

Yassine Abdeldjebbar, premier Algérien à atteindre les camps des Rohingyas

Les Rohingyas n’ont pas de statut juridique clair au Myanmar et ne peuvent même pas être qualifiés de citoyens de seconde zone. Dans la mesure où la majorité d’entre eux n’est même pas reconnue comme des citoyens. À ce jour, leur situation reste toujours critique.

Dans ces conditions, un médecin algérien, établis aux États-Unis d’Amérique, n’a pas hésité à venir en aide à cette population victime de toutes sortes de discriminations. Il en est question de Yassine Abdeldjebbar qui s’est fait connaître grâce à son travail humanitaire.

Enfant d’Oran, ce médecin a su allier pratiques médicales et travail humanitaire dans les régions les plus isolées et les plus nécessiteuses du globe. Partir en Birmanie n’était pas un challenge, mais plutôt une évidence pour Yassine Abdeldjebar, qui essaie par tous les moyens de mettre son expérience au service des plus démunis.

Une aventure humanitaire

Son aventure auprès des Rohingyas a commencé un certain mois du ramadan de 2019, après avoir obtenu un visa pour le Bangladesh, un pays voisin de la Birmanie. En compagnie de plusieurs autres activistes, ils ont traversé la frontière pour rejoindre le plus grand camp des Rohingyas qui compte environ un million de personnes.

En effet, que ce soit pour apporter de l’aide médicale ou alimentaire, cette initiative compte énormément pour cette population déchue de ses droits. Visages tristes, pâles et assombris par la difficulté de la vie, tout le monde avait besoin de l’aide. Le défi pour Yassine Abdeldjebbar était de faire, environ, 150 consultations par jour, dans des conditions très difficiles, voire désastreuses.

Par ailleurs, en 2022, ce médecin algérien avait lancé une compagne de collecte de dons pour construire un hôpital en faveur des Rohingyas. Une initiative qui a été annoncée, à l’époque, via son compte sur les réseaux sociaux.

