Yasmine Belkaid, Pr algérienne nommée Directrice générale de l’Institut Pasteur en France

Le 29 mars 2023, le Conseil d’administration de l’Institut Pasteur a désigné la professeure Yasmine Belkaid comme directrice générale pour un mandat de six ans, à compter de janvier 2024.

Franco-algérienne et née en 1968 à Alger, la professeure Belkaid est une chercheuse de renommée internationale spécialisée dans l’étude des relations entre les microbes et le système immunitaire.

Après avoir suivi une formation en maladies infectieuses à l’Institut Pasteur, la carrière scientifique de Yasmine Belkaids’est étendue à divers domaines tels que la parasitologie, la microbiologie, l’entomologie médicale, la virologie, l’immunité tissulaire, le microbiome et l’immunologie humaine.

Elle occupe actuellement le poste de directrice du Centre d’immunologie humaine des National Institutes of Health (NIH) aux États-Unis et a également fondé le programme Microbiome du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) au sein des NIH.

La nomination de la professeure Belkaid intervient à l’issue d’un processus de sélection rigoureux initié en juin 2021, sous la présidence d’un comité de recrutement dirigé par la professeure Edith Heard, Directrice générale de l’EMBL, situé à Heidelberg, en Allemagne.

En réaction à cette nomination, Yves Saint-Geours, président du Conseil d’administration de l’Institut Pasteur, souligne que grâce à son expertise scientifique, médicale et en santé publique, Yasmine Belkaidest parfaitement qualifiée pour piloter des programmes innovants renforçant la notoriété internationale de l’Institut Pasteur.

La professeure Belkaid exprime son intention de faire de l’Institut Pasteur un leader mondial dans la recherche en sciences du vivant et de renforcer son rôle dans la surveillance, la prévention et l’identification des pathogènes émergents à l’échelle internationale. Elle succédera au professeur Stewart Cole, dont le mandat prendra fin le 1er janvier 2024. Yasmine Belkaid deviendra ainsi la seconde femme à occuper ce poste et le 17e directeur général de l’Institut Pasteur depuis sa fondation par Louis Pasteur en 1887.

Pr Yasmine Belkaid : un parcours des plus admirables

Yasmine Belkaid, une scientifique algérienne de renom, est devenue une figure importante de la recherche en immunologie et en microbiologie aux États-Unis. Née à Alger en 1969, elle est titulaire d’un master en biochimie de l’université algérienne des sciences et de la technologie Houari-Boumédiène et d’un DEA de l’université Paris-Sud. Elle a également obtenu son doctorat en immunologie à l’université Paris-Sud et à l’Institut Pasteur en 1996, où elle a étudié les réponses immunitaires innées à l’infection par Leishmania.

Après avoir travaillé au laboratoire des maladies parasitaires du NIAID (NIH), Yasmine Belkaid a rejoint le département d’immunologie moléculaire du Cincinnati Children’s HospitalMedical Center en 2002. En 2005, elle est retournée au NIAID en tant que responsable de l’unité d’immunologie des muqueuses du laboratoire des maladies parasitaires.

Depuis 2021, Yasmine Belkaid dirige le département de l’immunité de l’hôte et du microbiome aux NIH. Elle a publié plus de 220 articles scientifiques sur l’infection, l’immunité, l’immunologie, le microbiote et la nutrition.

Yasmine Belkaid a reçu de nombreux prix et distinctions tout au long de sa carrière, notamment le prestigieux Prix Robert Koch en 2021, le Lurie Prize in Biomedical Sciences en 2019 et le Prix Sanofi-Institut Pasteur en 2016. Elle est également membre de plusieurs comités et conseils scientifiques, notamment l’Académie américaine des Arts et des Sciences, l’Académie nationale de Médecine et l’Académie nationale des Sciences.

En tant que membre du Microbiome Technical AdvisoryGroup de la Fondation Bill & Melinda Gates, Yasmine Belkaid joue un rôle clé dans la recherche sur le microbiote et la santé humaine. Elle est également membre de l’Anti-RacismSteering Committee des NIH, où elle travaille à promouvoir l’égalité et l’inclusion dans la recherche scientifique.

Grâce à son travail remarquable, Yasmine Belkaid est devenue l’une des scientifiques les plus influentes de notre époque, contribuant à de nouvelles avancées en immunologie et en microbiologie qui pourraient avoir un impact significatif sur la santé humaine à l’avenir.