Yasmina Khadra récompensé par un prestigieux prix littéraire en Espagne

Yasmina Khadra vient d’ajouter une nouvelle consécration à sa large liste de trophées. L’Espagne Littéraire a décerné le prix Pepe Carvalho 2025, qui récompense les auteurs de romans policiers pour leurs œuvres, à l’écrivain algérien.

L’attribution a été annoncée vendredi dernier, notamment lors de la présentation de la nouvelle édition du festival BCNegra, qui se déroulera du 10 au 16 février, l’occasion de réunir d’autres noms du monde littéraire.

À LIRE AUSSI : Révélations César 2025 : deux talents algériens parmi les étoiles montantes

Yasmina Khadra remporte le prix Pepe Carvalho 2025

Une nouvelle distinction pour l’écrivain algérien Yasmina Khadra. Ce prix récompense les auteurs de romans policiers, pour l’ensemble de leurs œuvres. Lors de l’annonce du nom du lauréat, les membres du jury ont souligné « le courage et la lucidité » de ce romancier.

« Ses romans soulèvent des dilemmes moraux, divertissent et invitent à la réflexion, avec une poétique littéraire qui transcende les modes et les tendances« , ont déclaré les membres du jury du prix Pepe Carvalho 2025, à l’occasion de l’annonce du nom du lauréat.

De son côté, Yasmina Khadra a annoncé dans une publication sur sa page officielle qu’il recevra son trophée le 13 février prochain à Barcelone, lors du Salon de la Semana Negra.

« Je suis fier de rejoindre la famille de ces grands romanciers que j’aime et que beaucoup d’entre vous connaissent et apprécient : Michael Connelly, James Ellroy (Le Dahlia noir), Joyce Carol Oates (finaliste du prix Nobel 2024), Leonardo Padura, Denis Lehane (auteur de l’incroyable « Shutter Islande »), l’inaltérable Andrea Camilleri, mon ami grec Petros Màrkaris, Ian Rankin, P. D James, Henning Mankell, Alicia Giménez Barlett… » a-t-il déclaré.

Cœur-d’amande de Yasmina Khadra, une belle leçon d’altruisme

Coeur-d’amande est le dernier roman écrit par Yasmina Khadra et paru aux éditions Casbah. Cette œuvre bouleversante sort des sentiers battus de l’écrivain et se décline dans l’émotion, les sentiments et la psychologie. Le récit évoque une réflexion sur l’amour, la vie, l’humanité…

À travers le parcours de Nestor Landiras, un personnage atteint de nanisme et rejeté par sa mère, Khadra explore avec sensibilité les fragilités et la force de l’âme humaine. En suivant Nestor, qui trouve refuge dans un quartier populaire entouré d’une communauté de marginaux, le lecteur est confronté aux facettes les plus sombres, mais aussi les plus lumineuses de la nature humaine.

Toujours prêt à rendre service, Nestor gagne le surnom de « Cœur-d’amande« . Malgré l’affection de ses proches, l’héro de cette histoire ne peut échapper aux regards hostiles qu’il suscite en raison de sa différence physique. « La violence est dans la nature des êtres et des choses. Les volcans, les ouragans, les pandémies, la mort, la jungle et le pire de tous, l’Homme« , lance-t-il, amer.

Par ailleurs, le décès de sa grand-mère plonge Nestor dans une profonde dépression. Et c’est Kader, un sans-papiers, qui l’encourage à écrire son livre, dans lequel il raconte son histoire. Le succès inattendu de son œuvre le propulse sur le devant de la scène.

À LIRE AUSSI : « Dr. Frantz Fanon » triomphe en Égypte: Abdenour Zahzah primé au Festival du film africain de Louxor