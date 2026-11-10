Yasmina Khadra : « J’ai écrit Le prieur de Bethléem pour réveiller les consciences »

Présent au Salon international du livre d’Alger, Yasmina Khadra a dévoilé les clés de son nouveau roman, « Le prieur de Bethléem ». Dans un entretien accordé à la chaîne Echorouk News, l’écrivain algérien parle de la Palestine, du silence face à la tragédie, de la coexistence entre les religions et livre ses conseils aux jeunes auteurs.

Le prieur de Bethléem : de quoi parle le nouveau roman de Yasmina Khadra ?

« Le prieur de Bethléem » raconte l’histoire d’un moine palestinien, né d’un père musulman et d’une mère chrétienne. Son manuscrit ayant été refusé, il enlève un éditeur parisien pour l’obliger à l’écouter. À travers son récit, il lui raconte la tragédie du peuple palestinien depuis des décennies.

Le roman est paru en France aux éditions Flammarion le 4 mars 2026. En Algérie, il est publié par Casbah Éditions, qui l’a présenté au Salon international du livre d’Alger. L’auteur y est revenu en détail dans un entretien vidéo accordé à Echorouk News, en marge du salon.

Yasmina Khadra : « Ce livre parle de la conscience humaine »

Pour Yasmina Khadra, le message central du roman porte sur la conscience humaine. « Nous vivons une époque où la conscience a tout abandonné », estime-t-il. Selon lui, la violence, la haine et le racisme ont atteint un niveau difficile à croire.

L’écrivain voit dans ce constat un devoir pour les auteurs. Le romancier doit, selon lui, revenir sur ces questions et porter la voix des opprimés et des persécutés dans le monde. « Mon devoir était d’écrire ce livre pour secouer cette conscience », résume-t-il.

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Pourquoi Yasmina Khadra a choisi la Palestine

Le choix de la Palestine s’explique, selon l’auteur, par la question qu’elle pose à l’humanité. « Avons-nous encore une raison, un cœur, des sentiments ? », s’interroge-t-il. Il estime que les drames en cours ont dépassé toutes les limites, au point qu’il faudrait trouver un mot nouveau pour les nommer.

Il dénonce surtout le silence du monde face à ces drames. Selon lui, ce silence rend chacun complice. Il considère toutefois que la littérature seule ne peut pas arrêter les violences, et que ce rôle revient aux peuples.

L’écrivain appelle en particulier les juifs à défendre leur religion. Il distingue clairement le judaïsme du sionisme, qu’il qualifie d’idéologie et non de religion. Selon lui, cette idéologie porte un projet dangereux pour l’humanité.

Bethléem, ville sainte et symbole de coexistence

Le choix de Bethléem n’est pas un hasard. Pour l’auteur, cette ville possède des racines religieuses profondes et constitue une véritable ville sainte. Elle compte pour les juifs, les chrétiens et les musulmans.

« En tant que musulman, je crois en Dieu et je respecte toutes les religions », affirme Yasmina Khadra. Il rappelle avoir déjà raconté une histoire d’amour entre un musulman et une chrétienne dans « Ce que le jour doit à la nuit ». Selon lui, la coexistence a été possible et peut l’être encore.

Il reconnaît pourtant que les guerres de religion sont une réalité qui menace l’humanité. Mais il garde espoir, à condition que l’être humain prenne conscience de sa responsabilité. Il invite chacun à mesurer la valeur de la terre sur laquelle il vit.

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Un livre traduit dans de nombreux pays, mais pas partout

Yasmina Khadra indique que ses livres sont traduits dans 62 pays. Selon lui, 57 d’entre eux n’ont pas voulu traduire ce nouveau roman, y compris des pays où il compte de nombreux lecteurs. Il l’explique par la crainte que suscite son sujet.

L’auteur assure qu’il s’attendait à ce que ce livre n’ait pas le même écho que les précédents. Il dit l’avoir écrit par devoir, pour pouvoir se regarder dans le miroir sans honte. Il ajoute qu’il publie un livre chaque année.

Yasmina Khadra confie aussi vivre en Algérie, à Oran, contrairement à ce que pensent certains. « Je suis un enfant du désert », explique-t-il, en évoquant le climat parisien qui lui pèse. Il écrit, dit-il, pour faire venir le soleil à Paris.

Les conseils de Yasmina Khadra aux jeunes écrivains engagés

Interrogé sur l’engagement, l’écrivain livre un conseil de prudence aux jeunes auteurs. Selon lui, un débutant ne doit pas s’attaquer d’emblée aux sujets les plus sensibles, au risque d’être écrasé. Il doit d’abord attirer l’attention avec de beaux romans, écrits dans un style soigné.

Ce n’est qu’ensuite, estime-t-il, qu’un auteur peut choisir ses positions. L’ancien élève de l’École des cadets de la Révolution rappelle qu’il rêvait déjà de devenir écrivain lorsqu’il était militaire. Pour lui, la maturité consiste à savoir ce qui nous rend heureux et à chercher les points positifs de sa vie.

Il conclut par un message au peuple palestinien. Il rappelle que la fin de son roman affirme que cette terre a été créée pour s’appeler Palestine. « Comme tout Algérien, je suis avec le peuple palestinien », affirme-t-il.

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