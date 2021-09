Yarichène à la tête de la JSK, et ce n’est pas pour enfiler des perles

Après plusieurs épisodes du conflit prolongé, Mellal – Yarichène et suite à la décision de la justice, Mellal cède sa place, contre son gré, après avoir contesté et défié cette décision à Yazid Yarichène désormais président de la JS Kabylie, ce dernier annonce la couleur d’entrée de jeu.

Lors d’une conférence de presse tenue ce matin à Tizi Ouzou, une conférence qui marque la fin officielle du règne Mellal, le nouveau président aborde plusieurs questions au sujet du club et met au clair ses priorités, ce dernier dit avoir des projets à court et à long terme, sa priorité actuellement est de repérer les lacunes et les besoins de l’équipe, améliorer sa condition et renforcer l’équipe en apportant de nouveaux joueurs , il envisage de s’entretenir avec l’entraineur Henri Stambouli pour mieux concrétiser tout cela.

L’objectif à long terme étant l’établissement d’un centre de formation, l’actionnaire qui dit avoir été désigné à la tête de la JSK depuis le 21 mars va porter plainte pour ouvrir une enquête quant aux affaires financières du club qui, parmi tant d’autres problèmes souffre cruellement sur le plan financier.

Il souligne également ses bonnes intentions, et sa détermination pour changer la situation actuelle du club et l’accompagner à effectuer un bond qualitatif, rappelant que l’administration Mellal continue de travailler et ce pendant que les préparations de la prochaine saison sont déjà entamées.

Une vision 100% foot, pas de politique!

Yarichène affirme également qu’il est venu équipé de projets pour le club, ayant pour but de satisfaire les supporters des Canaris qui veulent des titres, il n’ira pas aux villages de la Kabylie les mains bredouilles, mais pour fêter des victoires, et ce loin de la politique, cette démarche consiste à remettre en place la transparence du club et sa détermination pour peser à l’échelle locale et continentale.

L’homme d’affaire fait abstraction du conflit qui perdure avec Mellal, et affirme que désormais, des réformes seront faites pour sortir le club des problèmes, il promet également d’accueillir favorablement tout ceux qui souhaitent contribuer à l’amélioration de la JS Kabylie.