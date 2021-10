Yanis Lagha convoqué par l’Algérie et la France pour le même match

C’est une affaire qui se passe rarement entre les sélections nationales de football. Un joueur franco-algérien s’est vu être convoqué par les sélectionneurs des moins de 18 ans de la France et de l’Algérie, pour le même match. Puisque, les deux équipes vont s’affronter dans quelques jours.

En effet, il s’agit de Yannis Lagha, jeune milieu de terrain de l’olympique lyonnais. Né en 2004, le joueur franco-algérien se retrouve en effet dans une situation absurde ; puisqu’il a été convoqué par les sélectionneurs des deux pays, et ce, pour les deux prochaines rencontres amicales programmées entre les U18 de la France et les U18 de l’Algérie à Clairefontaine (9 octobre et 12 octobre).

À moins de dix jours de la première rencontre, Yannis Lagha va donc devoir faire un choix difficile. Selon nos sources, le joueur franco-Algérien a déjà tranché : il a décidé de faire le choix du cœur, à savoir l’Algérie. De ce fait Yannis a décidé de continuer son aventure avec les verts. Pour rappel, il a déjà joué avec les U17 algériens.

Un Algérie – France en U18

Dans le cadre de sa préparation aux Jeux Méditerranéens d’Oran 2022, l’equipe d’Algérie des moins de 18 ans va disputer deux matches amicaux contre la France. Un affrontement qui aura lieu à Clairefontaine (France).

« Ces deux rencontres viennent concrétiser le travail de rapprochement et de coopération entre la Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football et son homologue de la Fédération française de football (FFF) », a écrit la fédération algérienne de football (FAF) dans un communiqué rendu public cette semaine.