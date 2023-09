Yamna, créatrice de contenu algérienne, en Haïk à travers les ruelles de la Grèce

Il est rare de croiser une tenue traditionnelle algérienne dans les rues animées de Platamonas en Grèce. Pourtant, c’est exactement ce que Yamna, une artiste et créatrice de contenu algérienne, a décidé de faire. Accompagnée de son amie, toutes deux revêtues du Haïk, elles ont déambulé entre les étals de fruits et légumes, les petites échoppes, les cafés locaux et les restaurants pittoresques. Une rencontre improbable entre le patrimoine algérien et le charme méditerranéen grec.

Leur balade, bien que délicate et touchante, ne fut pas une simple promenade. Elle fut une véritable performance artistique, une déclaration d’amour et de fierté pour leur patrimoine algérien. Et pour ajouter une touche nostalgique à cette escapade, elles ont choisi comme bande-son « Les vacances de l’inspecteur Tahar », une mélodie entraînante d’Ahmed Malek, indissociable du générique du célèbre film algérien éponyme.

Yamna, avec son engagement constant pour la promotion de la culture algérienne, a encore une fois su captiver son public. Avec humour, créativité et originalité, elle ne cesse de mettre en avant la richesse et la diversité du patrimoine algérien, qu’il soit algerois ou d’ailleurs, sur les réseaux sociaux.

Le Haïk: bien plus qu’un vêtement, un symbole

Mais qu’est-ce que le Haïk exactement?

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette tenue, il s’agit d’un vêtement féminin algérien. Principalement porté à Alger, sa renommée dépasse les frontières de la ville.

Le Haïk est plus qu’un simple habit; il est un symbole fort du rôle des femmes algériennes lors de la guerre d’indépendance. Étendard de résistance, il rappelle le courage et la détermination de ces femmes qui se sont battues pour la libération de leur pays.

Fabriqué à partir de laine, de soie ou de soie synthétique, sa confection demande un savoir-faire et une attention particuliers. Il est à la fois délicat et robuste, tout comme l’histoire qu’il porte en lui.

En conclusion, à travers cette performance, Yamna n’a pas seulement partagé une tenue traditionnelle, mais également une partie de l’histoire algérienne, rappelant à tous l’importance de préserver et de célébrer notre héritage culturel, où que nous soyons dans le monde.