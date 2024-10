Yalidine El Djazair Service SPA, figure de proue de la logistique e-commerce en Algérie, promet une expérience immersive inédite lors de l’ECSEL EXPO 2024. Du 2 au 5 octobre, le salon phare du commerce électronique africain accueillera « Yalidine Land », un espace de 523 mètres carrés entièrement dédié à l’écosystème du e-commerce.

Avec « Yalidine Land », Yalidine invite le public à plonger au cœur de l’univers de la vente en ligne. Au programme :

Des ateliers interactifs animés par des experts pour décrypter les enjeux du secteur.

Des rencontres privilégiées avec les dirigeants de Yalidine pour discuter de l'avenir du e-commerce.

Le lancement de nouveaux services qui redéfinissent l’expérience client.

Une tombola avec des cadeaux exclusifs à gagner.

Yalidine, un acteur incontournable du e-commerce algérien

Yalidine a pour ambition de réunir tous les acteurs de l’écosystème e-commerce : des fournisseurs de solutions technologiques aux entreprises de logistique, en passant par les acteurs bancaires et les assureurs. Cette synergie permettra de renforcer l’ensemble de la chaîne de valeur et d’offrir des services toujours plus performants aux consommateurs algériens.

En partenariat avec Algeria Venture, Yalidine offre une opportunité unique à 12 startups innovantes d’exposer leurs solutions au sein de « Yalidine Land ». Cette initiative vise à stimuler l’écosystème entrepreneurial algérien et à favoriser l’émergence de nouvelles solutions pour le e-commerce.

Fondée en 2013, Yalidine s’est rapidement imposée comme un leader incontesté de la logistique e-commerce en Algérie. Grâce à sa vision innovante et à son expertise, l’entreprise a transformé en profondeur le paysage du commerce en ligne dans le pays.

En bref, « Yalidine Land » s’annonce comme un événement incontournable pour tous les acteurs du e-commerce en Algérie. L’occasion de découvrir les dernières innovations du secteur et de rencontrer les principaux acteurs de l’écosystème.