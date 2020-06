Yacine Oualid nominé pour le prix « One Young World Politician of the Year »  

Yacine Oualid, le jeune ministre délégué chargé des start-up, est nominé par l’organisation « one young world » pour le prix ​​du jeune homme politique mondial pour l’année 2020.

15 jeunes politiciens ont été présélectionnés en raison de leur impact significatif sur la politique, indique l’organisation sur son site web.

Le prix « One Young World Politician of the Year » récompense cinq des politiciens les plus remarquables du monde, âgés de 18 à 35 ans, qui utilisent leurs positions pour avoir un impact positif sur les jeunes dans leurs communautés et leurs pays.

Les 15 nominés retenus sont actuellement examinés par le jury d’experts de « One Young World », qui décidera des cinq gagnants finaux. Les gagnants seront annoncés à la mi-juillet et se verront remettre ce prix lors du Sommet One Young World 2021 à Munich, ajoute l’organisation.

« Yacine Oualid est le premier ministre des startups en Algérie. À 26 ans, il est l’un des plus jeunes ministres d’Afrique. Il est un membre actif de la communauté technologique et a fondé plusieurs organisations technologiques avant de se lancer dans sa carrière politique », lit-on sur le profil du jeune ministre algérien publié sur le site web de l’organisation.

