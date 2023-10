Yacine Adli en équipe d’Algérie ? Belmadi en remet une couche

Dans une déclaration accordée à la chaine sportive « Abu Dhabi Sports », Djamel Belmadi parle du match amical Algérie-Égypte. Il fait une nouvelle révélation concernant l’éventuelle arrivée du milieu de terrain de l’AC Mila, Yacine Adli.

La sélection nationale s’apprête à disputer le match amical face à l’Égypte. Il aura lieu demain à Abu Dhabi (20h heure EAU, 17h heure algérienne). Sa présence à Abu Dhabi a suscité une médiatisation de la part des Égyptiens et Émiratis.

En plus de sa déclaration à la chaine sportive égyptienne « On Time Sports », Djamel Belmadi a été également interviewé par « Abu Dhabi Sports ». Le sélectionneur national parle du match amical de demain.

« Je suis content de retrouver la ville d’Al-Ain à Abu Dhabi, que je connais bien. Concernant le match amical face à l’Égypte, ce sera un derby nord-africain face à une très bonne sélection qui n’est pas à présenter. Ce sera un match d’une grande intensité qui va nous permettre de continuer à progresser, comme ce fut le cas lors de la dernière date FIFA face au Sénégal. Ce sera aussi l’occasion aux jeunes joueurs de découvrir un autre match d’un haut niveau ». Dira-t-il d’emblée.

« Adli doit se manifester s’il veut venir »

Le driver des Verts a été interrogé à propos de l’éventuelle arrivée de Yacine Adli. Il affirme que le milieu de terrain franco-algérien de l’AC Milan doit se manifester s’il veut rejoindre la sélection nationale.

« Il y a eu des discussions avec Yacine Adli par le passé et a montré un intérêt de représenter l’Algérie sur le niveau international. Mais s’il veut nous rejoindre, il doit se manifester. Pour le moment, il n’y a aucun signe de sa part ». A-t-il indiqué.

Et d’ajouter : « On a de jeunes joueurs et on est contents pour que certains binationaux nous aient rejoint. Le plus important pour le moment, c’est de les faire intégrer convenablement au sein du groupe, d’autant plus que la CAN-2023 approche à un grand pas ».