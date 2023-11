Belmadi donne des nouvelles sur le dossier Adli

Yacine Adli est encore loin d’être acquis pour l’équipe d’Algérie. Le milieu de terrain de l’AC Milan ne s’est toujours pas manifesté pour changer sa nationalité sportive et représenter ainsi les Verts sur le niveau international.

Lors de la conférence de presse qu’il a animée ce matin, Djamel Belmadi a été interrogé s’il y a du nouveau dans le dossier Yacine Adli. Le sélectionneur national affirme que le milieu de terrain franco-algérien, qui monte en puissance avec l’AC Milan, ne s’est toujours pas manifesté pour changer sa nationalité sportive.

« J’ai eu plusieurs discussions avec Adli depuis qu’il évoluait à Bordeaux. J’ai fait l’approche dans un domaine technique, avec l’explication du projet, il n’y a pas à faire plus que ça. Il n’a pas dit qu’il était disponible. Maintenant, la balle est dans son camp ». Confia le driver des Verts.

Reste à savoir maintenant la raison qui fait temporiser le joueur à prendre une décision forte sur son avenir concernant la sélection qu’il va représenter sur le niveau international. Et pourtant, il ne subit aucune pression, étant donné qu’il évolue en championnat italien. On en saura dans les semaines à venir…

Belmadi solidaire avec Atal

Malgré la lourde suspension qu’il a écopée en France, pour avoir soutenu la Palestine, Youcef Atal a été tout de même retenu en sélection. Djamel Belmadi soutient son arrière latéral.

« Youcef s’est débarrassé de la malédiction des blessures et était sur une bonne dynamique. Mais il a écopé d’une sanction qui le freine dans son élan, c’est dommage. On sait tout ce qu’il a vécu en France les semaines passées, on doit être solidaires avec lui. On va lui préconiser un programme spécifique afin qu’il garde la forme. Certes, rien ne remplace la compétition officielle, mais on espère que le joueur soit compétitif avant la CAN ». Dira Belmadi.