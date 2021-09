Yacef Saâdi est mort : un grand nom de la révolution s’éteint

Une des dernières figures de la guerre de libération nationale nous quitte. Yacef Saâdi, un grand Moudjahid est mort aujourd’hui, le 10 septembre 2021, laissant l’Algérie orpheline d’un pan de son histoire. Yacef Saâdi s’en va, mais il laisse dernière lui une réputation de guerrier insaisissable, et d’un stratège hors pair.

Yacef Saâdi est décédé aujourd’hui, aux environs de 20 h, à l’âge de 93 ans, après une vie pleine de rebondissements, et surtout après avoir vécu de très près la guerre de la libération et la joie de l’indépendance. Yacef Saâdi a ensuite disparu des radars. Cependant, et comme tous les Algériens il a connu les affres de la décennie noire, et il avait vécu auprès de son pays toutes les joies et les peines.

Un grand homme s’en va

Yacef Saadi est né le 20 janvier 1928 à la Casbah d’Alger. C’est un écrivain, cinéaste, sénateur au Conseil de la nation, mais il est notamment connu pour être un ancien combattant au sein FLN, dont il était le chef de la zone autonome d’Alger pendant la bataille d’Alger en 1957, pendant la guerre de la révolution Algérienne.

Yacef Saadi, en compagnie de Zohra Drif, ont été arrêtés par les parachutistes français dans un immeuble de la casbah lors de la bataille d’Alger. Son arrestation a marqué une victoire militaire des Français, mais elle a scellé à jamais le lien qui liait le FLN de l’époque au peuple algérien.