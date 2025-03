« Ya Rayi ! » : l’Institut du monde arabe de Tourcoing célèbre la musique algérienne

L’Institut du monde arabe de Tourcoing rend hommage jusqu’au mois de juillet prochain à un courant musical qui a transcendé les frontières et les classes sociales : la musique raï. Baptisée « Ya Rayi !, une histoire de la musique raï« , cette exposition rend hommage à des chanteurs et interprètes qui ont marqué à jamais ce genre musical.

En 2022, le raï a été inscrit au patrimoine immatériel et culturel de l’humanité, au nom de l’Algérie. Aujourd’hui, cette musique, qui sort directement de l’intimité des familles, retentit à l’Institut du monde arabe de Tourcoing.

L’Institut du monde arabe-Tourcoing rend hommage aux artistes de la musique raï

Cet événement est un voyage musical né en Orannie le berceau de ce genre en passant par les grandes villes qui ont assisté à la vulgarisation de cette musique. L’exposition rend aussi hommage à des artistes qui ont contribué à faire connaître le raï, comme des pionniers comme Cheikh Hamada, jusqu’aux plus connus comme Cheikha Remitti, Cheb Khaled et Cheb Mami.

« Ya Rayi !, une histoire de la musique raï » est avant tout une expérience ludique, où chacun, petit et grand, est invité à s’amuser en se glissant dans « la Chtih Box ». Et ce, pour apprendre de nouveaux pas de danse et enregistrer son propre clip. Par ailleurs, les visiteurs auront l’occasion de chanter dans le « KaRaïOké » et de jouer à des quiz et d’autres jeux conçus spécialement pour célébrer cette musique.

L’événement est aussi une immersion pour plonger dans les lieux emblématiques de cette musique, notamment grâce à la reconstitution du décor du mythique Disco Maghreb. Pour la première fois, une telle exposition regroupe un ensemble aussi riche d’objets et d’archives sur l’histoire du raï, à savoir : des collections de vinyle, des tenues de scène, ou encore des cassettes audio qui ont suivi l’évolution de cette musique.

L’Institut du monde arabe de Tourcoing a ouvert ses portes depuis le 27 février dernier et jusqu’au 27 juillet 2025 pour célébrer cette musique algérienne.

Grâce à cette exposition, qui se tiendra jusqu’au 27 juillet 2025, l’Institut du monde arabe de Tourcoing souhaite rendre l’hommage nécessaire et indispensable à cet élan musical qui a transcendé les frontières et les classes sociales et culturelles pour devenir un patrimoine commun.

Née au début du siècle précédent en opposition aux contraintes sociales et politiques, la musique raï se fait l’écho des aspirations et des révolutions populaires. En effet, elle a toujours été le reflet des luttes populaires et des changements sociaux. Les femmes, telles que Cheikha Remitti, y ont joué un rôle crucial.

Le raï a évolué en passant des Cheikhs traditionnels comme Cheikh Hamada aux stars internationales comme Cheb Khaled et Cheb Mami. L’introduction du synthétiseur, notamment grâce à des artistes comme Cheba Fadela a propulsé cette musique sur la scène internationale, notamment en France, où il est devenu un symbole de la jeunesse issue de l’immigration.

Aujourd’hui, malgré les évolutions technologiques comme l’autotune, le raï reste fidèle à son essence : il est la voix du peuple, celle des jeunes.

