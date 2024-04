Y aura-t-il El-Batha 3? Nabil Asli et Nassim Haddouche répondent

La série à succès El-Batha a captivé les téléspectateurs avec ses deux premières saisons, laissant les fans impatients et curieux de savoir si une troisième saison est en préparation. Les rumeurs ont circulé, les spéculations ont augmenté, mais aujourd’hui, nous avons des réponses directement des acteurs principaux, Nabil Asli et Nassim Haddouche.

De quoi parle El-Batha ?

El-Batha est une sitcom algérienne qui a connu un grand succès, particulièrement pendant le mois de Ramadan en 2023. La série est diffusée sur la chaîne Echorouk TV et raconte l’histoire de deux gangs de quartiers rivaux : le quartier de Laz, interprété par Nabil Asli, et le quartier de Bounar, joué par Nassim Haddouche.

La série met en avant plusieurs acteurs connus du public algérien et tourne principalement autour du personnage de Laz, un houmiste qui entre souvent en conflit pour protéger les habitants de son quartier. El-Batha a reçu des retours positifs pour sa combinaison de comédie et de séquences dramatiques, ainsi que pour ses dialogues, scènes d’action et personnages attachants.

En plus de son succès à la télévision, El-Batha a également atteint des chiffres impressionnants sur YouTube, avec des millions de vues pour ses épisodes. La performance de Nabil Asli, en particulier, a été saluée par les fans pour sa capacité à captiver le public et à faire évoluer son personnage tout au long de la série.

La révélation de Nabil Asli

Nabil Asli, connu pour son rôle emblématique dans la série de ramadan, a mis fin aux spéculations. « Non, il n’y aura pas de El-Batha 3, c’est fini. » a-t-il déclaré, mettant un point final aux espoirs d’une suite. Il a exprimé sa gratitude envers l’équipe technique qui a contribué au succès de la série, reconnaissant leur travail acharné et leur créativité.

El-Batha restera dans les mémoires comme une série qui a su captiver et divertir, tout en abordant des thèmes pertinents et en offrant une plateforme pour les acteurs et créateurs algériens. La décision de ne pas poursuivre pour une troisième saison est peut-être décevante pour certains, mais elle ouvre la porte à de nouvelles opportunités et à la création de futurs projets tout aussi captivants.

Pour plus d’informations sur les projets à venir de Nabil Asli et Nassim Haddouche, restez à l’écoute. Leur talent indéniable continuera sans doute à briller sur de nouvelles scènes et à travers de nouveaux personnages.