Xavier Levergne, alias Batman, survole Djanet en paramoteur

Le Tassili N’ajjer, l’un des bijoux cachés de l’Algérie. Ce musée à ciel ouvert attire de plus en plus de visiteurs étrangers, qui sont curieux de découvrir ce lieu. C’est le cas du photographe et aventurier Xavier Levergne qui a récemment tenté une expérience exceptionnelle à Djanet.

Passionné des sensations fortes, mais surtout des paramoteurs, cet ancien pilote de supercross, notamment pendant les années de 1990, a partagé son aventure en plein désert algérien, sur ses réseaux sociaux : un survol du majestueux Tassili N’ajjer et de Tadrart rouge, située au sud de Djanet.

Un survol du majestueux Tassili N’ajjer

Armé de son paramoteur original, facilement reconnaissable grâce à son logo noir et jaune de Batman, Xavier part à la découverte du Sahara algérien. Sur ses réseaux sociaux, l’aventurier, qui a pour habitude de voyager à travers le monde avec son paramoteur, a partagé des images de Djanet vue du ciel.

Surnommée Tadrart Rouge, en raison de la couleur de ses paysages, cette région a offert, à Xavier Levergne, un panorama d’exception, à capturer depuis son paramoteur. Dans sa vidéo, mise en ligne sur sa chaine YouTube, on voit l’aventurier, accompagnés de guides, étaler son matériel avant de prendre son envol dans le désert algérien.

Ce voyage en plein désert est aussi l’occasion de partager un repas à la bonne étoile et de chanter la musique sahraouie autour d’un feu de camp. Xavier Levergne n’est pas à son coup d’essai. Avant de se rendre en Algérie, il avait déjà tenté des expériences similaires en Indonésie, à Bora Bora, aux Bahamas et en Tanzanie.

Rappelons, le Tassili N’ajjer devient de plus en plus une destination incontournable pour les voyageurs aguerris à la recherche d’une aventure loin de la foule et hors des sentiers battus.

À LIRE AUSSI :

>> Courir 333 km en 78 heures dans le Sahara algérien : un quinquagénaire relève le défi

>> Antoine de Maximy en Algérie: record historique pour l’émission « J’irai dormir chez vous »