WSIS Photo Contest 2025 : Le cliché d’un Algérien parmi les 10 meilleures au monde

La photographie de Yacine Imadalo, employé d’Algérie Télécom, s’est hissée dans le top 10 mondial du concours WSIS Photo Contest 2025, organisé par l’Union internationale des télécommunications. Ce prix célèbre le travail invisible mais essentiel des techniciens du numérique.

Aujourd’hui, le samedi 11 juillet 2025 à Genève, l’Algérie a été honorée ce vendredi sur la scène internationale grâce au talent du photographe Yacine Imadalo, dont l’image a été classée parmi les dix meilleures au monde lors du concours de photographie WSIS 2025, organisé en marge du Sommet mondial sur la société de l’information à Genève.

Travaillant au sein d’Algérie Télécom, Yacine Imadalo a su capter avec force et sensibilité le quotidien des techniciens des télécommunications. Sa photo, intitulée « Au sommet des communications », met en lumière le courage de ces hommes et femmes qui assurent, souvent dans des conditions extrêmes, la continuité du service public de télécommunication, y compris dans les zones les plus reculées du pays.

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée en présence du ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Sid Ali Zerrouki, qui a salué cet accomplissement, affirmant que ce prix « met à l’honneur la rigueur et l’excellence des professionnels algériens du numérique ».

Un concours international au service du développement

Le WSIS Photo Contest (World Summit on the Information Society), soutenu par les Nations Unies et organisé par l’Union internationale des télécommunications (UIT), récompense chaque année des photographies illustrant l’impact des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans la société. L’édition 2025 a rassemblé des centaines de photographes du monde entier, professionnels ou amateurs, autour d’un même objectif : montrer, à travers l’image, comment le numérique peut contribuer au développement durable.

La photographie primée de Yacine Imadalo rend un vibrant hommage aux techniciens de terrain, véritables piliers de la transformation numérique de l’Algérie. Dans son communiqué, le ministère a souligné que ce prix « symbolise non seulement le talent individuel, mais aussi l’engagement collectif du pays dans le renforcement de ses infrastructures numériques et dans la valorisation de ses ressources humaines ».