World Press Photo : le Hirak Algérien au cœur de Hong Kong

Le World Press Photo est un concours annuel de photojournalisme qui est considéré comme le plus prestigieux du monde. Les manifestations pro-démocratiques (le Hirak) que l’Algérie connait depuis février 2019, sont au cœur de cette exposition qui se tient à Hong Kong.

L’exposition du concours annuel de photojournalisme, le World Press Photo, s’est ouverte dimanche dernier et va se poursuivre jusqu’au 10 avril. À l’honneur dans ce concours qui est considéré comme le plus prestigieux du monde du photojournalisme, le Hirak Algérien.

Le Hirak à l’honneur du plus prestigieux concours de photojournalisme

En effet, les manifestations réclamant démocratie et liberté en Algérie sont à l’honneur dans cette édition du World Press Photo, qui se déroule actuellement dans un lieu privé, à Hong Kong. Le concours devait initialement se tenir au sein de d’une université, mais pour des raisons de sécurité, l’événement a été délocalisé.

C’est parmi ce qui est appelé les “dix histoires en images”, que des clichés des manifestations pro-démocratiques du Hirak figurent dans cette exposition. Les plus belles photos des manifestations que l’Algérie a connu depuis févriers 2019, vont être à l’honneur au cours de ce concours prestigieux, et vont être exposées aux côtés d’autres clichés, comme ceux des manifestations en Irak, à Hong Kong et d’autres concernant le changement climatique.

Claudia Hinterseer, membre du comité d’organisation de ce prestigieux concours, a déclaré que « nous sommes convaincus qu’il s’agit d’une célébration du journalisme visuel et que les Hongkongais doivent pouvoir voir ces œuvres marquantes ». L’organisatrice a également confié que « Il n’y a aucune prise de position, aucun parti pris politique dans cette exposition ».

Pour rappel, l’année dernière, c’était le photographe de l’AFP Yasuyoshi Chiba qui s’est vu décerner le premier prix du World Press Photo. Ce photographe a participé au concours avec le cliché d’un homme au Soudan qui récitait de la poésie lors de manifestations antigouvernementales.