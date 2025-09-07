World Leaders Summit 2025 : l’Algérien Fawzi Berrahma honoré au Royaume-Uni

L’Algérie a un nouveau talent sur la scène internationale. Fawzi Berrahma vient de remporter le titre de « Global Changemaker in Sustainable Tech Innovation« , au Royaume-Uni. Cette distinction lui a été décernée lors du World Leaders Summit 2025.

Cette distinction honore les personnes qui utilisent leur créativité et leur énergie pour résoudre des problèmes sociaux, environnementaux et économiques. Ils ne se contentent pas d’observer les difficultés, ils agissent pour créer un impact positif.

Le titre de « Global Changemaker in Sustainable Tech Innovation » récompense les personnes qui se concentrent sur les innovations technologiques durables. Cela signifie qu’ils développent des technologies nouvelles ou améliorent des technologies existantes pour relever les défis de durabilité.

L’Algérien Fawzi Berrahma distingué au Royaume-Uni

L’Algérien Fawzi Berrahma fait partie des innovateurs qui ont réussi à remporter le titre « Global Changemaker in Sustainable Tech Innovation ». Né en 1991 à Mostaganem, Fawzi Berrahma est un jeune innovateur qui a su s’imposer sur la scène internationale. Ayant grandi dans sa ville natale, il a poursuivi son parcours à l’étranger, d’abord en Irlande, puis à Londres au Royaume-Uni.

Son profil est celui d’un entrepreneur et d’un inventeur aux multiples facettes. Il s’est fait connaître pour ses inventions dans le domaine de l’électronique. Il a été récompensé à plusieurs reprises en tant que meilleur jeune inventeur en 2015 et 2016, ainsi qu’en tant que meilleur inventeur arabe en 2016.

Parmi ses inventions durables, on compte un chargeur de téléphone portable fonctionnant à l’énergie solaire et une pochette intelligente pour protéger les cartes bancaires contre le piratage.

Qui est Fawzi Berrahma, cet entrepreneur aux multiples facettes ?

Son excellence lui a valu de nombreuses distinctions, comme la médaille d’or des meilleurs créateurs arabes et le prix d’honneur pour les personnalités arabes d’exception en Turquie. Il a été également honoré par de nombreux responsables algériens comme le ministre du Tourisme et le ministre de l’Environnement et des énergies renouvelables.

Au-delà de ses succès personnels, Fawzi Berrahma a pour mission de rassembler les inventeurs et les créateurs algériens. Il a d’ailleurs créé l’Académie nationale algérienne de la créativité et de l’innovation. Et ce, dans le but de favoriser la collaboration et de connecter les jeunes talents avec les investisseurs, pour concrétiser leurs projets.

Global Changemaker est une organisation internationale qui vise à soutenir et à former les jeunes leaders. Son objectif est de les aider à développer des solutions pour les défis les plus urgents de notre époque, que ce soit au niveau social, environnemental ou économique.

L’organisation fournit aux jeunes des compétences, des opportunités et des subventions pour qu’ils mettent en œuvre leurs projets et créent un changement positif et durable dans leurs communautés et au-delà.

