WorkinTool PDF Converter Review – Un éditeur PDF gratuit et pratique

Dans la vie quotidienne et au travail, nous traitons fréquemment des documents PDF, tels que des contrats, du matériel d’étude, des livres électroniques, etc. Le format PDF étant un format de fichier non modifiable, les utilisateurs étendent de plus en plus leurs besoins en logiciels d’édition PDF. Un éditeur PDF gratuit et pratique est crucial au bureau. Dans cet article, je vais présenter en détail un éditeur PDF accessible et efficace – WorkinTool PDF Converter. Cette revue de produit testera principalement le logiciel sous les aspects suivants : prix, système d’exploitation pris en charge, interface utilisateur et fonctionnalités clés.

Qu’est-ce que WorkinTool PDF Converter

WorkinTool PDF Converter est un outil de traitement PDF complet disponible sur Windows et sur les pages Web. Développé par une société de logiciels de bureau expérimentée et sophistiquée, WorkinTool, il peut traiter efficacement les problèmes de PDF. En général, vous pouvez l’utiliser pour éditer un PDF avec un pinceau, du texte, une surbrillance, une signature, etc., gérer des pages PDF, compresser un PDF, fusionner et diviser un PDF, déverrouiller et protéger un PDF, traiter des filigranes PDF, etc.

Prix et Forfait

WorkinTool offre à tous ses utilisateurs un essai gratuit à long terme sans aucune demande. En tant que nouveau produit de l’industrie, son utilisation est 100% gratuite. Il n’y a aucune limite sur le fichier PDF téléchargé et aucune restriction sur le téléchargement des fichiers modifiés. Vous pouvez l’utiliser sans aucun souci.

Compatibilité

Il existe des versions de bureau et en ligne de cet éditeur PDF. Quant à l’outil de bureau, seuls les utilisateurs Windows peuvent y accéder. Si vous utilisez d’autres systèmes, comme iOS, Android et Mac, vous pouvez essayer le convertisseur PDF en ligne WorkinTool.

Interface utilisateur

L’interface utilisateur de ce convertisseur PDF est simple. Il sépare plus de 30 fonctionnalités PDF en trois boîtes à outils principales. Grâce à sa présentation claire, vous pouvez accéder à la fonctionnalité spécifique en quelques secondes. Aucune publicité ni pop-up n’est apparue tout au long de l’opération.

Fonctionnalités principales de WorkinTool PDF Converter

Comme je l’ai mentionné, ce convertisseur PDF combine presque toutes les fonctionnalités de traitement PDF. Je vais vous présenter certaines des fonctionnalités clés et les instructions associées.

1.Modifiez le PDF comme vous le souhaitez

Il vous permet de visualiser et d’éditer des documents PDF de manière aléatoire. Il dispose d’outils d’édition tels que le surligneur, la ligne, le texte, la note, les commentaires, la signature, etc. Vous pouvez utiliser des outils ici pour vérifier et modifier vos fichiers PDF. Ces outils utiles vous permettent de prendre des notes et de rendre le contenu critique exceptionnel en quelques secondes. Cette fonctionnalité d’édition de PDF est entièrement gratuite. Après l’édition, appuyez sur le bouton Enregistrer pour télécharger celui édité sans filigrane.

Découvrez comment éditer un fichier PDF avec WorkinTool PDF Converter :

Ouvrez le logiciel, puis sélectionnez PDF Edit dans la barre d’outils View&Edit. Téléchargez ensuite un fichier PDF à partir du dossier ou faites-le glisser pour l’importer.

Choisissez l’outil d’édition pour signer en ligne, taper, surligner, ajouter des commentaires, etc.

Appuyez sur Télécharger ou sur le bouton d’exportation pour enregistrer le PDF modifié sur votre PC.

OCR PDF par conversion

En tant que convertisseur PDF puissant, il vous aide à convertir des fichiers PDF non modifiables en fichiers Word, Excel, PPT, etc. à remplir. Grâce à son outil OCR (Reconnaissance de caractères en option) intégré, il peut distinguer automatiquement le contenu d’un PDF. La conversion par lots y est également possible. Vous pouvez convertir plusieurs fichiers PDF en une seule fois. Après la conversion, vous pouvez remplacer le contenu existant dans un PDF au hasard. Il est également favorable à la conversion d’autres formats en PDF.

Découvrez comment convertir un PDF dans un autre format avec ce convertisseur PDF :

Sélectionnez le format que vous souhaitez convertir depuis/vers, puis téléchargez un fichier.

Cliquez sur Ajouter un fichier pour en télécharger d’autres si nécessaire.

Appuyez sur Convertir, puis ouvrez le fichier transformé pour le vérifier.

2.Gérer les pages PDF

Une autre caractéristique essentielle de ce convertisseur PDF gratuit est d’organiser les pages PDF. Cette fonctionnalité n’est pas disponible dans de nombreux éditeurs PDF gratuits sur le terrain. Vous pouvez l’utiliser pour supprimer, faire pivoter, dupliquer et déplacer des pages PDF, insérer d’autres fichiers PDF, etc. Avec le convertisseur PDF WorkinTool, vous pouvez réorganiser les pages PDF sans effort.

Découvrez comment gérer les pages PDF ici:

Cliquez sur Afficher et modifier > Modifier PDF, puis importez un fichier PDF dont vous souhaitez organiser l’ordre des pages.

Sélectionnez le bouton Éditeur de documents dans la vignette, puis ajustez les pages PDF.

Appuyez sur Enregistrer sous pour télécharger le PDF modifié.

2. Compresser la taille du fichier PDF

Une autre caractéristique qui mérite d’être mentionnée est qu’il peut être utilisé pour compresser des fichiers PDF. Un document PDF de grande taille est parfois encombrant au bureau au quotidien. De nombreuses plates-formes ont des restrictions sur le fichier téléchargé. Si vous souhaitez envoyer votre grand PDF à d’autres avec succès, vous devez réduire la taille du fichier. Ce convertisseur PDF gratuit peut compresser le PDF tout en conservant une haute qualité. Vous pouvez également compresser des PDF en masse à la fois avec lui.

Voyez comment compresser des fichiers PDF avec :

Sélectionnez Boîte à outils> Compresser le PDF, puis téléchargez vos fichiers PDF.

Cliquez sur Ajouter un fichier pour importer plus de fichiers. Choisissez le mode de compression en fonction de vos besoins. Comme pour la compression standard, vous pouvez réduire la taille du PDF tout en conservant une grande clarté. Quant à la réduction extrême, vous pouvez compresser le PDF au maximum.

Appuyez sur Convertir, puis ouvrez le fichier compressé pour l’afficher.

Verdict final

Après avoir testé plusieurs éditeurs PDF gratuits sur le marché, je dois dire que ce convertisseur PDF WorkinTool mérite d’être installé. Il n’y a pas de coût caché tout au long du processus d’exploitation. Il n’apportera pas non plus de filigranes sur le fichier PDF édité. Il est complet et possède de nombreux outils d’édition PDF avancés que les autres éditeurs gratuits n’ont pas. Cependant, la version de bureau est désormais réservée à Windows. Son homologue en ligne est également gratuit. Vous pouvez d’abord avoir un essai si vous êtes dans d’autres systèmes.