Wonka, Migration et Aquaman 2 au cinéma Garden City ces 11, 12 et 13 janvier

Le Cinéma TMV se prépare à offrir un week-end cinématographique riche en émotions avec une sélection variée de films pour tous les goûts. Le jeudi, la soirée débutera avec la très attendue suite sous-marine, « Aquaman 2 », à 19h15. Enchaînant avec « Abou Nasab » à 19h50, une comédie légère, la soirée prendra une tournure plus sombre avec le dixième opus de la saga terrifiante « Saw X » à 22h00, suivi par le classique « Les trois mousquetaires » à la même heure.

Un week-end placé sous le signe du fantastique

Le vendredi, le cinéma propose une expérience familiale avec « Paw Patrol » et « Wonka » à 15h00, suivis par la comédie « Abou Nassab » à 17h05. Les amateurs de fantastique pourront se régaler avec « Wish » à 17h30, suivi de « Migration » à 19h15. La soirée se poursuivra avec une nouvelle séance de « Wonka » à 19h40, suivie de l’incontournable film à succès « The Hunger Games » à 21h15 et une plongée dans les profondeurs avec « Aquaman 2 » à 22h10.

Le samedi quant à lui débutera en douceur avec « Les Trolls 3 » et « The Marvels » à 11h00, idéal pour les cinéphiles plus jeunes. L’après-midi se poursuivra avec le film d’animation pour enfants « Paw Patrol » à 13h00, suivi de « Migration » à 13h20. Les cinéphiles auront ensuite l’embarras du choix avec des projections telles que « Les inséparables » à 17h15, « Wish » à 17h45, et « Abou Nassab » à 19h45. La soirée atteindra son apogée avec « The Hunger Games » à 21h25 et une nouvelle séance d' »Aquaman 2″ à 22h20.

Avec un mélange captivant de genres et de styles, le Cinéma TMV de Garden City promet un week-end cinématographique inoubliable pour tous les passionnés du grand écran. Les horaires variés offrent aux cinéphiles la flexibilité nécessaire pour découvrir ces œuvres cinématographiques exceptionnelles du moment.

