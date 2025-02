WhatsApp devient une « très grande plateforme » : ce qui va changer pour les utilisateurs

Le service de messagerie instantanée, WhatsApp, rejoint le club des très grandes plateformes (Very Large Online Plateforme), avec notamment de nouvelles obligations et des changements importants pour les utilisateurs de cette application de messagerie.

Dans un rapport envoyé à la Commission européenne, WhatsApp informe que le nombre d’utilisateurs mensuels actifs dans les chaînes a atteint un total de 46.8 millions d’internautes. Ce qui place l’application parmi les très grandes plateformes en ligne.

Ce qui va changer pour les utilisateurs de WhatsApp ?

Le service de messagerie instantanée est donc désormais comme une très grande plateforme en ligne, selon les critères de la DSA. Et ce, avec de nouvelles obligations à la clé pour la maison mère Méta. En effet, ce changement important s’accompagne d’une modération plus précise des contenus sur l’application.

Dans le détail, cela vient serrer la vis sur les chaînes qui sont semblables à des groupes. En effet, l’application de Méta autorise de recevoir des actualités, des conseils ou simplement discuter d’un sujet particulier. Cependant, l’Europe oblige désormais WhatsApp à s’assurer que ses règles sont bien respectées. Ces règles concernent la question des fausses informations, des appels à la violence, ou encore sur les propos susceptibles de troubler une élection.

Les créateurs de chaînes vont donc devoir redoubler de vigilance face au risque de subir une suppression par l’équipe de modération du réseau social.

Ces nouvelles nouveautés qui arrivent sur WhatsApp

2024 a été une année riche en nouveautés pour les utilisateurs du réseau social, 2025 devrait suivre le même rythme. Entre ajouts déjà planifiés et des options en train d’être déployées, il y a de quoi améliorer l’expérience des utilisateurs.

Alors que sur Android, il est possible depuis plus d’un an de gérer plusieurs comptes sur le même téléphone, les appareils Apple pourront le faire dans les prochaines semaines. Actuellement en phase de test, le multicompte devrait être déployé à grande échelle au cours de ce premier semestre.

Par ailleurs, les Statuts vont devenir un peu plus proches des Stories, grâce à l’ajout d’une option permettant l’intégration d’une musique à partir de la même base qu’Instagram, et l’ajuster à son média.

Dans le but d’améliorer sa dimension sociale, WhatsApp travaille sur les fonctionnalités de groupe. Les utilisateurs pourront bientôt créer des événements au sein des conversations, et des sondages devront aussi faire leur apparition.

Une autre fonctionnalité qui s’ajoute à cette liste des nouveautés 2025. Déjà disponible, cette option concerne la transcription automatique des vocaux.

