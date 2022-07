West Ham : l’entraîneur Moyes revient sur la situation de Said Benrahma

À l’approche du début du championnat le plus suivi au monde, la Premier League anglaise, l’équipe de West Ham poursuit ses préparatifs de l’inter-saison.

En marge du match de l’équipe londonienne, le technicien écossais, David Moyes, a saisi l’occasion pour faire le point sur l’avancement des préparations de son équipe. L’ancien entraîneur de Manchester United a consacré une partie de ses déclarations pour évaluer les performances de l’international algérien, Said Benrahma.

En effet, Moyes a déclaré, « lors de l’exercice précédent, Benrahma a été important pour notre équipe. Il a inscrit 6 buts et a délivré un nombre non négligeable de passes décisives. » dit-il au micro de BeIN Sports.

Le coach du club Est de Londres a cependant tenu à rappeler que l’international algérien doit progresser davantage, « nous œuvrons pour en tirer le meilleur de Benrahma. Il doit évoluer dans certains aspects de jeu. » ajoute-t-il.

Lors de la saison de 2021/2022, le club de West Ham a décroché la 7ᵉ place du classement de la Premier League. Une place qui permettra aux coéquipiers de Said Benrahma de disputer l’Europa Conférence League. Pour la pré-saison, les Hammer’s ont réussi quelques fulgurances lors des matchs amicaux.

En effet, West Ham a pu obtenir deux victoires. La première a été face au club suisse du Servette Genève sur le score de 2-0, et l’autre, 2-1, face au club anglais d’Ipswich Town FC.

Or, lors de l’amical face aux écossais du Glasgow Rangers, les hommes de David Moyes se sont écroulés sur le score de 3-1. Les deux matchs restants ont été finis sur des tristes nuls face aux équipes anglaises de Luton Town FC, de Reading FC, et de Boreham Wood.

Face à ces derniers, Benrahma a fait parler son talent en inscrivant un somptueux coup franc à la 21 minute de la première période. En ce qui concerne le Mercato de l’équipe londonienne, West Ham a enregistré l’arrivée du milieu de terrain Anglais, Flynn Downes, en provenance du club de Swansea City, du portier français du PSG, Alphonse Areola et du défenseur marocain Nayef Aguerd en provenance de l’équipe bretonne du Stade Rennais.

Néanmoins, le Mercato de West Ham ne devrait pas s’arrêter sur ses dernières signatures.

Selon le site spécialisé, Foot Mercato, les Hammer’s tenterait de devancer le club de la capitale française, le Paris Saint-Germain, pour obtenir la signature du jeune attaquant italien de club de Sassuolo, Gianluca Scamacca. Une recrue de poids que les dirigeants de West Ham cibleraient pour bonifier le secteur offensif du club.

Another look at Benrahma’s free-kick last night 👌 pic.twitter.com/dkCt3Rklbv

— West Ham United (@WestHam) July 13, 2022